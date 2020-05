Sepa los detalles de la confesión de Antonio José Sequea

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reveló este martes, nuevas evidencias que señalan la complicidad del departamento de Estado de Estados Unidos en la realización de la llamada Operación Gedeón, la frustrada incursión armada ejecutada el pasado 3 de mayo en costas venezolanas.

Publicidad

Entre los testimonios presentados está la del capitán desertor de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Sequea, quien revela que tener a Jordan Goudreau como asesor militar, les daba confianza para avanzar en la operación para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Antonio José Sequea Torres (37), es uno de los ocho capturados este lunes en las playas de Chuao, Aragua.

Participó el 30 de abril de 2019 en el Distribuidor Altamira.

Para ese momento estaba adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuyo jefe, Manuel Cristopher Figuera, quien le encomendó la tarea de la liberar a Leopoldo López, en la intentona golpista.

Sequea también tuvo relación con Hugo Carvajal Barrios, exjefe de la inteligencia militar venezolana.

Aquí la confesión íntegra:

«Con referencia al ciudadano Jordan Goudreau, teníamos comunicación contínua día, tarde y noche, estaba en cuenta de todos los avances, de todos los procedimientos. Él nos asesoraba. Nosotros cualquier novedad, cualquier situación que se nos complicaba, él nos buscaba la forma de solucionarla. Él nos mantenía informados de todos los procedimientos en el sentido de seguridad, que fuese hacer el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la última información que nos notificó, fue el movimiento naval hacia El Caribe, hacia Curazao, que iba hacer el gobierno de Estados Unidos. La semana siguiente que él nos haya notificado, efectivamente se ejecutó tal como él lo describió.

Eso nos creaba la sensación de seguridad de que estábamos ciertamente protegidos y él siempre dándonos a entender que confiaramos en él en su gobierno y en su jefe era el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que nosotros dabemos a entender valga la redundancia que él está en cuenta de todo este procedimiento una de las tantas conversaciones con Jordan, él nos notificaba que la operación tenía basamento legal de acuerdo a un contrato que él firmó, Guaidó y su empresa, la que él representa.

En el mes de febrero, marzo aproximadamente, me enteré que un ciudadano de nacionalidad venezolana llamado Einer Giulliani, estaba buscando mi número telefónico. Tres, cuatros días después, recibió una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de seguridad de inteligencia del gobierno de Guaidó, de nombre Iván Simonovis, el cual me pedía que le reportará cualquier situación, novedades operación en curso referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos.

Luego 15, 20 días después, recibí una próxima llamada donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta, le digo que más o menos todos estamos en la lucha. Él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno, él lo estaría pero por sus limitaciones no podría y que tenía que dominar muchas cosas por teléfono. Le planteé más o menos algo general de lo que se podría hacer para Venezuela. Nos cortamos la llamada y quedé que le iba a reportar todo, pero no fue así.

Luego, días despúes, me manda un link donde él sale en la foto con el presidente Donald Trump».