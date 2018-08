Rodríguez Zapatero niega acusaciones de Julio Borges

ÚN.- El ex presidente español, José Rodríguez Zapatero, respondió a las acusaciones que le hizo el dirigente opositor Julio Borges, quien afirmó que el ex mandatario lo amenazó con orden de arresto por negarse a firmar el acuerdo del diálogo con Nicolás Maduro en República Dominicana, en febrero del presente año.

Rodríguez Zapatero tachó de “burdas calumnias” las acusaciones y dijo que su único objetivo es lograr una convivencia pacífica en ese país.

“Es absolutamente falso, impensable y hasta insólito, porque precisamente parte de lo que he hecho en Venezuela es trabajar por la liberación de personas que estaban en la cárcel e intentar que la política no llegara a límites a los que a veces ha llegado”, expresó el ex presidente en una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá.