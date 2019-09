Vicepresidenta Rodríguez: Campaña No Más Trump defiende la soberanía

La campaña No Más Trump creada para rechazar las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, ha dado herramientas para defender la soberanía y la independencia del país; así lo resaltó este domingo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Rodríguez acudió a la plaza Bolívar de Caracas para estampar su rúbrica y destacó la masiva participación de los venezolanos en la campaña No More Trump (No más Trump).

#EnFotos || La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, @DrodriguezVen, asistió a la Plaza Bolívar de Caracas, para plasmar su firma por la Patria y en contra de las medidas económicas impuestas por EE.UU. como parte de la campaña #NoMoreTrump. pic.twitter.com/Cuu1JzvQ6f — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) September 15, 2019

Agradeció a Caracas, por cumplir la meta de la recolección de firmas de la campaña #NoMoreTrump.

#AsíLoDijo || Vicepdta @DrodriguezVen, desde la Plaza Bolívar de Caracas: Quiero agradecerle a Caracas, cuna del Libertador, que hayamos cumplido la meta de la recolección de firmas de la campaña #NoMoreTrump. pic.twitter.com/Xl9JqmDFtn — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) September 15, 2019

“Alcanzamos más de 12 millones de firmas. Este acto simboliza la expresión del pueblo de Venezuela que quiere paz, tranquilidad, quiere progreso, pero sobretodo quiere una patria libre y soberana”, expresó la vicepresidenta.

En ese sentido, acotó que las firmas serán auditadas para posteriormente ser llevadas junto a una carta dirigida al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

“Vamos a la ONU con la verdad de Venezuela para que cese el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país”, dijo Rodríguez.

Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva se refirió a las últimas acciones de la derecha y rechazó el vínculo entre el diputado en desacato, Juan Guaidó y la organización narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos, que fue develado recientemente.

“Es vergonzoso, nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado hechos como estos”, agregó.