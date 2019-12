Psuv llamó a alistar maquinaria para las elecciones legislativas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, hizo un llamado a los militantes a alistarse para las elecciones parlamentarias del año 2020.

“Yo invito a todos los que andan medio bravos o disgustados con Chávez a que se vengan para acá. Quien se quiera venir al Psuv será bienvenido y que se incorpore a las luchas todos los días. No hagamos de las peleas internas la posibilidad que la derecha vaya a volver a gobernar esta patria. No va a suceder, ¡No pasará!. Pero uno está obligado a decirlo. Esa gente es mala”, comentó en el programa Con el Mazo Dando.

Asimismo, Cabello se refirió a las acciones ilegales e inconstitucionales que ha impulsado un sector opositor encabezado por Juan Guaidó para reformar el reglamento, con el fin de asegurar su reelección en la presidencia de la Asamblea.

El dirigente psuvista lamentó estas “triquiñuelas”.

“Se están matando”, dijo, y agregó que al Gobierno y a las fuerzas revolucionarias no le genera interés lo que se suscite dentro de la AN. “No nos importa lo que hagan. Esa Asamblea se acaba en el 2020. Si no hicieron nada en cuatro años, en un año menos”, sentenció y reiteró el llamado a prepararse para las venideras elecciones.