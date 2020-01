PSUV: Acciones de EEUU en contra de la AN no nos sorprenden

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que las sanciones impuestas por EEUU en contra diputados opositores que conforman la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional en desacato, evidencian como paga el imperialismo a sus lacayos.

«Las sanciones no nos sorprenden. Así paga el imperialismo (…). Acaso esos señores no estaba hace tres meses en Estados Unidos y ahora los sanciones porque no obedecieron sus órdenes de votar por su candidato que es Juanito Alimaña», recordó.

Durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda roja, desde el Poliedro de Caracas, Cabello, acotó que de igual manera que a estos diputados opositores, «cuando Juanito Alimaña ya no sea necesario para los intereses de los EEUU lo sacrifican».

Este lunes el departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra Luis Parra, presidente de la AN en desacato, así como contra toda la junta directiva y promotores de la formula que derrotó a la propuesta por Juan Guaidó.

«Que se defiendan ellos, nosotros vemos eso como una pelea entre opositores (…). Esto es para nosotros insumos de toda esa pelea entre ellos», dijo.

Cabello, aseguró que el 5 de enero de 2021 se instalará una nueva Asamblea Nacional (AN) que “no dependerá de las llamadas de EEUU”, luego que se realicen los comicios parlamentarios pautados para este año.

“El 5 de enero del 2021 se instala una AN, una directiva que no dependerá de las llamadas de EEUU, será absolutamente independiente”, expresó.

Dijo que “EEUU quiere dirigir la AN” por lo que reiteró que “eso se acaba este año” con la renovación del Legislativo, que actualmente se encuentra en desacato. “Así actúa EEUU, quien no baile al son que ellos quieren imponerles, inventan cualquier cosa; seguramente esa gente se reían de nosotros cuando nos sancionaban, ahora resulta que los están sancionando”, acotó.