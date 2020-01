Protestan en Londres por la presencia de Juan Guaidó

Este martes, se registró en Londres, Reino Unido; fuertes protestas en rechazo a la presencia del diputado de la Asamblea Nacional (AN), en desacato, Juan Guaidó; quien se encuentra en la nación europea para reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Las protestas se desarrollaron frente a la residencia oficial de Johnson, donde se sostendría el encuentro entre Johnson y el parlamentario venezolano, quien se autoproclamó en enero de 2019 como «presidente encargado» de Venezuela, en un intento de golpe de Estado en contra del presidente de la República Nicolás Maduro.

De acuerdo con medios internacionales, los activistas del movimiento Hands off Venezcuela le manifestaron a Guaidó su rechazo, con consignas como «you are not welcome here (no eres bienvenido aquí)» o «golpista».

Activistas del movimiento “Hands off Venezuela” protestaron contra la presencia este martes en Londres del autoproclamado presidente de ese país suramericano, Juan Guaidó, quien tenía previsto reunirse con autoridades del Gobierno británico.

Uno de los miembros del movimiento, Jorge Martín, calificó al parlamentario como un «títere del Gobierno de Estados Unidos», así como aseveró que Guaidó debería estar preso en Venezuela por el intento de golpe de Estado contra el presidente Maduro.

Ciudadanos de Londres rechazan presencia de Juan Guaidó, procónsul autoproclamado, enviado de EEUU y la UE para el Golpe de Estado en Venezuela 🇻🇪 #HandsOffVenezuela https://t.co/6O7dzL9vEg — William Castillo B (@planwac) January 21, 2020

«Se proclamó presidente en una plaza pública, sin ningún respaldo legal, además de que ha llamado a la intervención militar extranjera contra su propio país. En lugar de andar por el mundo, Guaidó debía estar preso en su país por instigar a un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro”, recalcó Martín, quien participó en la movilización.

En la protesta, además, le manifestaron a Guaidó su rechazo por sus vínculos con el grupo paramilitar colombiana «Los Rastrojos», cuyas pruebas fueron presentadas por el Gobierno Nacional en noviembre pasado, con gráficas que mostraban los nexos con el grupo paramilitar.

Ante los hechos registrados en Londres, el viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, William Castillo; se manifestó en redes sociales, recalcó la situación de Guaidó cuando le preguntaron por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, que ha generado pérdidas millonarias a la nación por más de 130.000 millones de dólares.

«Guaidiota se hace el idiota en la noche de Londres, cuando el periodista inglés @AhmedKaballo le pregunta por qué apoya la sanciones. Minutos antes, partidarios borrachos de la «diáspora» venezolana agredían a ciudadanos ingleses que rechazaban la presencia del Trump Puppet», escribió Castillo en su cuenta en Twitter.

La publicación estuvo acompañado por un material audiovisual de la llegada de Guaidó a la residencia de Boris Johnson.

La llegada de Guaidó a Londres se produce un día después de su visita a Colombia, donde participó en una cumbre contra el terrorismo, en el que estuvo presente el presidente colombiano Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo.

La salida de Guaidó de Venezuela se realiza de manera ilegal, debido a que pesa sobre él una prohibición de salida del país tras una investigación que emprende la Fiscalía por usurpación de funciones. Reseñó AVN.