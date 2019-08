Maduro propone crear un Comité de Trabajadores de la clase obrera a nivel mundial

Durante el I Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, propuso gestar un nuevo modelo de clase obrera mundial “con proyectos, con ideas, con nuevo dinamismo, con nuevos liderazgo, con nueva fuerza para asumir las causas de la igualdad social”, dijo.

Gestar un comité mundial para impulsar el trabajo de la clase obrera en el mundo. “Hoy está en mejores condiciones de asumir las causas de la justicia y de la igualdad social, pero necesitamos gestar un nuevo proceso de renacimiento del movimiento de la clase obrera mundial, con poder de propuesta para enfrentar al neoliberalismo, el capitalismo neoliberal en el mundo, para levantar la bandera de la justicia social, el bienestar y el socialismo”, expresó el jefe de Estado.

En el encuentro se reunió con 64 representantes internacionales, actividad que se realizará hasta este sábado y que se ha sumado a la campaña No More Trump (No más Trump), en rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos (EEUU), indicó el dirigente socialista, Francisco Torrealba.



Torrealba agregó que entre los temas a debatir se rechazó el bloqueo a Venezuela, la irresponsable actuación del gobierno de Brasil con el ataque al Amazonía, se apoyó a Luis Ignacio Lula Da Silva y se emitió un documento a favor de Palestina, “este sábado aprobaremos las conclusiones”, dijó.

Ocho millones



Este jueves la campaña de protesta ¡No More Trump! (No más Trump), alcanzó las 8 millones de rúbricas del pueblo de Venezuela, según lo informó el jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro.

“Señores imperialistas yo les digo, bajo ningún formato, modalidad y bloqueo han podido ni podrán con Venezuela”, aseguró el presidente Maduro al felicitar al pueblo por su participación en dicha campaña.