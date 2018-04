Presidente Maduro no asistirá a la Cumbre de las Américas

Mario Villarreal.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas, evento que se realizará el próximo 13 y 14 de abril en Perú.

“Anoche tomé la decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, quería llevar la verdad de Venezuela, pero los temas que iban a discutir no eran de importancia para Venezuela, el 13 y 14 de abril me quedaré con el pueblo. Es una pérdida de tiempo y no se toman decisiones en favor de la región”, sentenció Maduro.

Maduro agregó que se quedará en Venezuela para conmemorar la derrota del golpe de Estado contra el entonces presidente, Hugo Chávez. Además indicó que el Gobierno peruano retiró la seguridad que un presidente necesita para asistir a un evento como ese.

Por su parte la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, expresó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la Cumbre, a lo que el Mandatario Nacional respondió que “Trump no quiere verle la cara a ningún presidente en la Cumbre, esta reunión para él es el patio trasero de su casa”.

El pasado jueves el jefe de Estado indicó que se encontraba evaluando su participación en dicho evento y que no era prioridad de la política exterior de Venezuela asistir.