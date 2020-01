Patricia Poleo: Guaidó se negó a entrar al Hemiciclo

La periodista venezolana Patricia Poleo afirmó este lunes que Juan Guaidó utilizó como una estrategia treparse a una de las rejas de las afueras del Palacio Federal Legislativo, porque no iba a poder explicar por qué no entró a la Asamblea Nacional (AN).

Poleo subrayó que “Guaidó se negó a entrar al Hemiciclo por donde ingresaron todos los demás diputados”. Iba en compañía de un parlamentario que tiene su inmunidad allanada. Cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana le indicó que él (Guaidó) podía pasar, pero el diputado que lo acompañaba no, dijo que si el otro diputado no ingresaba el tampoco lo haría y se fue.

Aclaró que esto está registrado en videos que circulan por las redes sociales.

“Ese señor (diputado con inmunidad allanada) yo en mi vida lo había visto. Ni siquiera sé como se llama”.

Por otra parte, la periodista calificó como un “disparate” la elección paralela de la directiva de la AN, celebrada por Guaidó y otros diputados en la sede de El Nacional, porque en el Hemiciclo votaron los diputados principales y en el otro sitio sufragaron los suplentes. “Por eso es que tu sumas y dices ¿cuántos diputados son?”.

Detalló que en El Nacional votó el suplente de un miembro de la plancha que es el primer vicepresidente, José Gregorio Noriega, o segundo vicepresidente. O sea el principal es miembro de la plancha Parra y el suplente votó por la plancha Guaidó. Si vota el principal no puede votar el suplente”, recalcó.