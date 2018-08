Ordenan devolver tierras a campesinos

Magdalena Rodríguez B.- El presidente Nicolás Maduro pidió este jueves que “se revisen, solucionen y regresen las tierras de todos los proyectos entregados por el comandante Hugo Chávez a los campesinos de manera inmediata y es una orden que estoy dando de pleno cumplimiento. Nadie debe desobedecer esta orden”.

Desde un encuentro realizado en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores con quienes realizaron la Marcha Campesina Admirable, precisó que articularán una agenda concreta de soluciones a la situación de los campesinos.

“Ustedes no deben, ni un segundo de su vida, dudar de nuestro compromiso, de mi compromiso con la causa revolucionaria del movimiento campesino, con la causa revolucionaria de la tierra venezolana, con el legado de nuestro comandante Chávez a profundidad, y con esa fe y ese compromiso que debe ser práctico con soluciones”, agregó.

Indicó que esta marcha “era necesaria para despertar la conciencia nacional de lo que está sucediendo en la profundidad del campo, de la tierra venezolana, y la necesidad de levantar las banderas de la lucha popular”.

El Presidente afirmó que Venezuela “necesita un poderoso movimiento campesino con capacidad de lucha y producción para avanzar en la recuperación de su economía y en un proceso de crecimiento y prosperidad económica basada en el trabajo y en la producción de la tierra”.

“Yo no le tengo miedo a la batalla. Me gusta. Y me gusta porque el socialismo en todas las dimensiones está por construir. Nadie crea que ya el socialismo llegó, falta mucho por construirse, es una esperanza_ de futuro, y es una realidad en nosotros… Yo tomaría todo lo que hemos hecho en estos años como una etapa de preparación para plantearnos en esta nueva fase de 2025 acelerar la revolución”.

El Mandatario ordenó también que este viernes “se haga una reunión para que en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sean tratados y resueltos todos los temas de justicia por sicariato y persecución judicial, y si es necesario que saque un decreto de sobreseimiento de las causas a algunos campesinos perseguidos lo haré, pero aquí debe haber justicia. Yo quiero un informe mañana (hoy) mismo en la noche”.

Asimismo, como tercer aspecto, el Jefe de Estado le pidió al movimiento campesino que le informen “los datos precisos de todos los bandidos en los institutos del Estado que ustedes conocen” para atacar la corrupción. “Vamos a transformar todo el Ministerio de Agricultura y las instancias del Estado que tienen que ver con la tierra”, informó.

Planteó revisar todo el sistema judicial agrario, “cómo se comportan y quién elige a los jueces agrarios”.

El Jefe de Estado precisó que con el Plan de Patria irán “estado por estado y rubro por rubro para avanzar con paso firme en los objetivos productivos para ser autosustentables pase lo que pase y acabar con el rentismo petrolero”.

Pidió que más tardar en la tercera semana de septiembre se realice el Gran Congreso Campesino, cuya agenda y fecha deberán fijar con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el presidente de la ANC, Diosdado Cabello.

Hablaron los voceros

Jesús Osorio, vocero de los campesinos, presentó entre las propuestas: Declarar la emergencia en el sector agroalimentario; intervenir el Ministerio de Agricultura y Tierras y sus entes adscritos; e intervenir el Poder Judicial por parte de la ANC que guía los despojos de tierra. Arbonio Ortega, vocero campesino de Portuguesa, señaló que la marcha “fue estigmatizada como opositora”, pero “nosotros somos chavistas y estamos con el presidente Maduro”. Sin embargo, criticó que desde que salieron de Portuguesa caminando no tuvieron “ni una solidaridad de la parte gubernamental”.

Luego intervino Nieves Ríos, vocera del Zulia, quien expresó que el sector campesino ha sufrido “persecución” en esa entidad. “No es posible que si el Inti entrega una carta agraria venga un juez… y no respete al campesino”, insistió. Ríos explicó que buscan hacer productivas las tierras que están ociosas. “Hay fundos militarizados, y en vez de tener a los militares en las fronteras los tienen cuidando un fundo para intereses de quién

y maltratando al pueblo”, acotó la vocera.

Nuevo sistema cambiario

Igualmente, el presidente Maduro se refirió a la aprobación en la ANC de la Ley de Ilícitos Cambiarios, “que nos va a permitir ir desplegando un nuevo sistema cambiario del país donde los dólares del pueblo que ingresen están garantizados para la vivienda, la educación, la salud, la producción, pero donde se flexibilice y se abren nuevas posibilidades en una situación especial. Yo pido toda la comprensión para todas las decisiones y acciones que están en pleno_ desarrollo, acciones de diverso signo: monetario, fiscal, cambiario, productivo, etc. Y estoy seguro que con el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y con los esfuerzos concretos que estamos haciendo, en este segundo semestre vamos a tener victorias tempranas en la recuperación económica que Venezuela necesita”.