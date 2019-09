“No Más Trump” supera los 10 millones de firmas

La campaña mundial No More Trump (No más Trump), impulsada el pasado mes de agosto en rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, supera los 10 millones de firmas, indicó el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Darío Vivas.

“Hasta ahora sobrepasa los 10 millones de firmas y antes de que termine la jornada habremos superado la cifra de 10 millones, que es la respuesta del pueblo venezolano ante esta agresión”, expresó Vivas en declaraciones transmitidas por VTV desde la Plaza Bolívar de Caracas.

En este sentido, enfatizó que con la participación del pueblo en esta jornada mundial, que se extenderá hasta el 10 de septiembre, la sociedad venezolana “reconoce que ha habido una campaña criminal por parte del imperialismo norteamericano, que agrede a nuestra patria y que está afectando al pueblo”.

Recordó que las rúbricas serán entregadas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la próxima Asamblea General del organismo, que arrancará el próximo miércoles. A inicios de agosto, la administración del presidente Donald Trump, a través de un decreto ejecutivo, aprobó nuevas restricciones contra la República Bolivariana de Venezuela, en la que se ordena congelar todos los bienes y activos que se encuentran en el país, así como la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.