Nicolás Maduro Guerra se unió al #EnVenezuelaChallenge

Ha sido un honor grabar este #EnVenezuelaChallenge con mis hermanos y colegas músicos del sistema de orquesta. Te invito a expresar tu amor por la patria a través de este reto y decirle al mundo que a pesar de cualquier circunstancia, siempre defenderemos a Venezuela. Viva la patria!! Viva la revolución!! #Patria #Venezuela #Juventud #Psuv #Amor #Soberania #Respeto