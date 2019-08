Multitudinaria marcha recorrió Mérida en repudio a bloqueo criminal contra Venezuela

Una multitudinaria marcha popular recorrió este sábado la capital del estado Mérida, donde se expresaron consignas de repudio hacia las medidas injerencistas y bloqueo contra Venezuela por parte del gobierno estadounidense.

Activistas de diferentes colectivos sociales y de los consejos comunales, milicianos, estudiantes y trabajadores marcharon, acompañados por la vanguardia política estadal socialista, luego de haberse concentrado en inmediaciones de la plaza Bolívar, frente a la Gobernación de esta jurisdicción en esta capital.

La marcha partió en las avenidas Independencia y Bolívar hasta el sector Glorias Patrias, para dirigirse, a través de la avenida 16 de Septiembre hasta Campo de Oro, para arribar luego a la Casa Cultural Carlos Febres Pobeda.

Durante el recorrido, la consigna “No more Trump” (No más Trump) se escuchó en rechazo a la orden ejecutiva de la Casa Blanca, divulgada el lunes 05 de agosto y promovida por el multimillonario y administrador del Gobierno norteamericano Donald Trump, reseña una publicación de la Agencia Venezolana de Noticias.

«El pueblo merideño, ese pueblo que no acepta más bloqueos y agresiones, ha salido a marchar, exigiendo respeto por parte del actual Gobierno de EE.UU.», expresó el protector de Mérida, Jehyson Guzmán.

Resaltó que como país respetuoso y garante de la autodeterminación de los pueblos, Venezuela tiene moral para exigir el respeto de su integridad territorial, de su economía y modelo de Gobierno.

Las autoridades venezolanas calificaron estas medidas coercitivas unilaterales como terrorismo y asedio, urdidos con la complicidad de la extrema derecha criolla, para el control foráneo de las riquezas minerales y la toma del poder político en la nación Bolivariana. VTV