Moncada: El fascismo es una aberración de la condición humana

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, rechazó este jueves que la derecha boliviana, luego de perpetrar un golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales, arrestara a quien socorrió a abaleados por militares en la masacre de El Alto.

A través de su cuenta de Twitter, Moncada señaló que “los órganos de propaganda se encargan de la destrucción moral de un héroe de la Bolivia decente. El fascismo es una aberración de la condición humana. Es la victoria del mal”.

El presidente depuesto, Evo Morales denunció la violencia golpista en la nación que ha dejado, en ocho días, unos 27 muertos desde el golpe de Estado, entre ellos, las seis víctimas por la masacre en Sacaba, ciudad del departamento de Cochabamba.

De acuerdo a la la Defensoría del Pueblo, en total se han registrado 30 muertos desde las pasadas elecciones generales del pasado 20 de octubre, de los cuales 27 fueron tras el golpe de Estado, refiere Telesur.

El líder indígena hizo un llamado a la pacificación del país: “Me duele mucho, después que hemos hecho crecer a Bolivia ahora la están destrozando”.

Asimismo, convocó a la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar los resultados de las elecciones y desmentir el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), recoge VTV.

Recordó que aún la Asamblea Nacional de Bolivia no ha aceptado su renuncia como Presidente, por lo que se mantiene en el cargo: “No soy corrupto, no tengo ningún proceso penal en mi contra. No tengo porque estar fuera de Bolivia”.