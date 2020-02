Mesa analiza nombres de futuros rectores del CNE

La Mesa de Diálogo Nacional podría decidir, esta semana, solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que declare la omisión legislativa y asuma la designación del Consejo Nacional Electoral, informó a Últimas Noticias, el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez.

“En la Mesa hemos establecido como condición que vamos a ese paso… pero que debe haber un acuerdo político que permita realmente un CNE creíble, confiable, imparcial, con solvencia ética… En ese debate estamos, creo que hemos avanzado bastante, en este tema es difícil dar detalles porque son discusiones donde se están dando nombres y uno entra y otro sale”, reveló en visita a la redacción.

Detalló que estudian nombres de personas que “sean confiables para la población… creemos que no deben ser militantes ni dirigentes políticos”.

Meléndez indicó que aunque abrigaban esperanzas de que fuera la Asamblea Nacional la instancia que lo seleccionara; “la fractura que sufrió (el 5 de enero) la incapacita… aparte de la imposibilidad de cualquier fracción de hacerlo por no contar con las dos terceras partes”.

Dejó claro que no buscan “una cuota” en el ente electoral, por ello al acudir al Poder Judicial lo harán “con un conjunto de nombres para que de allí puedan decidir”.

“Nosotros no somos devotos del TSJ, pero es el mecanismo que legalmente que existe lo que hay que tratar es que el TSJ se atenga a los acuerdos y no a su capricho, porque no haríamos nada”, afirmó.

Destacó que “quienes han venido dirigiendo la Asamblea Nacional no tienen interés en elecciones, su esquema político es el derrocamiento del régimen por cualquier vía”.

Señaló que la Comisión preliminar que nombró la AN nunca conformó el Comité de Postulaciones, por lo tanto no existe. “Corremos el riesgo que haya un CNE paralelo y eso va en la vía del conflicto y no de la solución”, dijo.

Meléndez confía en que «este mes de febrero debe resolverse el tema. Estamos trabajando para eso”.

Otros temas que evalúan es la representación proporcional, la habilitación de los partidos políticos y que se cumplan las garantías. Otro tema estudian es un acuerdo para destinar una cuota de la producción petrolera para traer alimentos y medicinas.