Merlano revela red de corrupción en elección presidencial de Iván Duque

La excongresista Aida Merlano, reveló este lunes que para la campaña presidencial de Iván Duque se manejó la compra de votos, y que el entonces candidato tenía conocimiento de que en la costa Atlántica se estaban comprando votos para favorecer su aspiración a la Casa de Nariño.

Afirmó que Julio Gerlein (empresario y excompañero sentimental de Merlano), junto a la familia Char de Barranquilla, habrían comprado votos para la campaña presidencial de Iván Duque, en segunda vuelta. Se refirió específicamente la suma de $6.000 millones, de los cuales la mitad habrían sido aportados por Gerlein y la otra mitad por el contratista Faisal Cure. Según su relato, el entonces candidato tenía conocimiento de estos hechos. “Claro que sí, como lo hicieron todos los políticos que fueron elegidos”, dijo Merlano.

Aseguró que la familia Char y la familia Gerlein, de Colombia compraron votos para favorecerlo. «Cuando hablo de la familia Char y de la familia Gerlein no me refiero a Julio Gerlein, quien fue mí compañero sentimental durante muchos años. Yo me refiero a su hijo Julio Eduardo, me refiero a su hija Margarita Eugenia. Me refiero a la familia Char, en cabeza de Fuad Char, de Alex Char, de Arturo Char y también de Katia Nule porque estaban todos reunidos cuando me hicieron una videollamada desde el teléfono de Julio Gerlein y todos ellos estaban reunidos con la persona que vi luego de la fuga, en el apartamento donde me tenían escondida en Bogotá», expresó durante una entrevista con el programa Vicky en Semana.

Afirmió que el presidente Iván Duque está detrás de un plan para asesinarla, agregó que el hecho de que la Cancillería colombiana le haya pedido su extradición al diputado venezolano Juan Guaidó y no al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es muestra de que el Gobierno colombiano no la quiere extraditar.

Además, aseguró que se enteró que se estaban “incentivando” personas con $10.000 el voto por la campaña de Duque. Acotó que Julio Gerlein siempre fue la persona que se encargó de los dineros de su campaña política, de las cuentas y de los libros, además aportó alrededor de $500 millones y que le habría hecho pensar a los Char que en total habían sido $6.000. “Supe que Julio y Arturo (Char) hicieron una cuerdo, financiado por Alex Char (…) y financiaron mi campaña y la de Lilibeth Llinás”, dijo.

Respecto a la acusación que reza en su contra por la supuesta compra de votos, explicó, «yo acepto mi responsabilidad, mi culpa, en lo que respecta a como se debe llevar el libro contable. Fui muy ingenua. Él (Julio Gerlein) siempre me entrego las cuentas. Él siempre hizo las acuerdos. Nunca me dejo manejar un peso. Yo era la figura de mostrar. Yo fui su títere que el movió a su acomodo desde que era una niña. Eso fe lo que aprendí, vi como el compraba votos y utilizaba otras prácticas, que yo le quité, como quitar cedular, coaccionar o intimidar a la gente”, relató.

Por último Merlano criticó que el Gobierno colombiano la haya pedido en extradición a diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, y no al presidente Nicolás Maduro. “Es un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional de mi país hacer semejante solicitud. Más, cuando la Corte Suprema de Justicia se lo requirió al presidente y de una manera tan inadecuada. Hizo una solicitud a un presidente que no es legítimo», dijo.

A continuación, la entrevista completa a Aida Merlano:

Vicky Davila entrevista a Aida Merlano

Sede del SEBIN

Viernes 14-02-20

Inicio 10:12 AM

Davila:

Logramos la autorización para poder conversar con Aida Merlano en Caracas – Venezuela. Comencemos.

Se imagino la conmoción que iba a causar sus 42 minutos de declaraciones en el tribunal?

Así es, logre verlo. Y tanto fue que iniciaron una persecución en contra de mi familia, específicamente con mi hija.

Hay gente que dice que usted es una mentirosa.

Yo tengo mi verdad. La voy a sostener y la voy a demostrar. Estoy diciendo verdades.

Miembros de las clases políticas en Colombia dicen: Merlano está siendo presionada por el Gobierno de Maduro.

Yo aún no me he reunido con el Presidente Maduro. No se si él quiera hacerlo.

Empecemos: lo que es noticia. A través de la cancillería, Colombia ha solocitado su extradición a través de Juan Guaidó.

Ellos no desean que yo sea extraditada a Colombia. Es un absurdo político, una vergüenza nacional de mi país. Si ellos quisieran hacerlo, ellos le harían la solicitud al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Juan Guido la podrá extraditarla a Colombia?

Es como si mi abuelita quisiera acompañarme en ésta entrevista.

Está usted en condiciones preferenciales?

Eso no es cierto. Pero si me han dado un trato con respeto, un trato íntegro, se han preocupado por mi salud.

Duque dice que usted es una delincuente.

Son términos que cuando él usa, seguramente se está viendo al espejo. Él estaba confabulado con las personas que querían asesinarme. Todos sabemos quién es el delincuente.

Tiene pruebas de que la quería asesinar el presidente de Colombia?

Yo no me considero una delincuente. Nunca había visto tanta persecución. Un Presidente enfocado en recompensas. Yo logro fugarme de una clínica gracias a la familia Gerlen y a la familia Char. Tengo pruebas de todo eso. El Sr. Duque cuando supo que yo me les escape, mando a publicar un anuncio a primera hora de la mañana siguiente que la recompensa ahora era de 200 millones de pesos y no de 50.

Que podría tener que ver el Presidente con su caso? Respóndame directamente.

La fiscalía es manejada por la familia Char y Vargas Llera. La Corte Suprema no me permitió contar lo que yo quería contar de lo que había pasado con mi partido. Julio me dijo: tú hablas de ellos y te van a matar. Julio me dijo que quien me quería asesinar era la familia Char.

Qué tiene que decir del Pdte. Duque

Que Julio compro votos para él.

Y Duque sabía?

Julio todo me lo contó. Julio me decía anticipadamente de las cosas que iban a ocurrir. Me hablo de sumas millonarias. La cuota que invirtió Julio en la campaña de Duque fue de 100 mil millones de pesos. Su socio también entregó 3 mil millones para esa campaña.

El candidato Ivan Duque sabía de la compra de votos?

Claro que lo sabía. El enlace de Julio era Geronimo el hijo de Uribe. Claro que Duque sabía perfectamente que se compraron votos.

Gerlen se reunió con Ivan Duque?

Me llamo y me dijo: tranquila mamita que ya le dimos para la campaña 3 mil millones de pesos. Más otros 3 mil millones de pesos de otra gente. En total 6 mil millones de pesos dieron para la campaña de Duque.

Hubo corrupción en la gestión de Char?

Claro, de la Alcaldia de Chat. Muchos hechos de corrupción hubo.

Se reunieron Julio Gerlen e Ivan Duque?

Claro, en varios sitios. Yo te voy a pasar por correo electrónico toda la información de donde se reunían. Quiero que todo esto lo sepa colombia.

Le mando un mensaje directo a Duque. Si usted me considera mitómana, me trato de bandida, de corrupta, aquí el único bandido es usted, usted es un sicario, usted viene con un entramado de corrupción. Usted es un delincuente. Hoy usted es el presidente con la peor reputación de Colombia. Colombia se dará cuenta de todo esto. Respete a una mujer y respete el debido proceso que en Colombia no me respetaron.

Usted está condenada en Colombia.

Estoy condenada por tráfico de armas. Nunca he portado armas, no sé usarlas. Me condenaron por concierto para delinquir, puras mentiras. Hay vídeos donde agentes me siembran armas de fuego. A mi me condenaron injustamente.

Hablemos de la fuga y sobre esa video llamada que le hizo Julio Gerlen en la cartel.

Primero recibo una visita de un abogado de Arturo Char, apellido Muñeton, él me propone que no declare en contra de Arturo. Que ellos me querían ayudar con la corte. Me pintaron mil pájaros en el aire. Yo fui y declare a favor de Arturo cosas que no eran ciertas.

Su campaña fue financiada?

Yo acepto que falle. Yo cometí un error para mi elección. Si Colombia quiere que yo le acepte que falle, les digo sí falle. Yo supe que Julio y Char hicieron acuerdos y con dinero financiaron mi campaña y otras.

Yo acepto mi responsabilidad, acepto mi culpa. Nunca lleve un libro contable. Fui muy ingenua. Él siempre hizo todo, nunca me dejo manejar un peso. Yo era la figura a demostrar de Julio Gerlen. Yo fui su títere desde que fui una niña. Desde niña vi como se manejaba la política. Desde niña vi como se compraban votos, como otras prácticas como intimidación a líderes se realizaban y yo le decía a Julio que así no eran las cosas, que así no s e procedía.

Mi papá trabajaba con Julio Gerlen antes de yo nacer. A Julio le llevaban cédulas de muertos. Una cédula costaba 10 mil pesos. Así fue como fui entendiendo como se manejaba todo.

Pero usted se benefició de la corrupción.

Me beneficie con mi cargo o sueldo como congresista. Pero no con dinero o altas sumas. Nunca he recibido un peso, nunca me vendí. Para mi todo era una práctica natural. Nunca vi nada como delito con la compra de votos.

Por qué esto la quiebra?

Nunca pensé terminar involucrada. (Llora). Nunca pensé que éstas prácticas eran un delito. Siempre a mis hijos le inculque valores, no robar, no decir mentira, y tantos valores que les inculque y terminar en esta situación. (Llora)

Es un daño irremediable hasta para mi porque esto no lo voy a superar.

Arturo Char debería estar preso? Quienes deberían estar presos?

Juan Char, Arturo Char, Alex Char, Julio Eduardo Gerlen, Julio Gerlen. Ellos deberían estar presos.

Vamos a la Fuga.

Julio me dijo, mamita presta atención. En la video llamada estaban los Char, los Gerlen, y me dijeron cómo tenía que hacer para fugarme. Cuando caí tuve un fuerte dolor de la pierna. Una señora me llevo a la moto y el motorizado estaba muy calmado manejaba lento.

El odontólogo fue cómplice?

No. A mi me hicieron un diseño de sonrisa que no me gusto y me recomendaron otro odontólogo. Tenía tres citas y en una de esas citas me iba a fugar. El odontólogo es un hombre totalmente inocente muy Cristiano. Hoy le digo doctor perdóneme. Nunca quise involucrarlo en esto. Es un hombre totalmente inocente.

Su hija está detenida.

Mi hija no me llevo ninguna cuerda para fugarme. Mis hijos no sabían que me iba a fugar. Se hubiesen puesto muy nerviosos.

Usted salió embarazada cuando la violaron?

(Primero dijo que no. La periodista insistió, y ante la insistencia Merlano movió la cabeza como diciendo que sí, mientras no paraba de llorar).

Fui víctima de dos familias criminales, asesinas. Julio no, pero su hijo si sabía, sabía que el plan era matarme.

Va a pedir asilo político al gobierno de Maduro?

Quiero agotar primero diligencias jurídicas en mi país, como llevar mi caso a la Corte de DDHH. Luego solicitaré el asilo político. Quiero darle las gracias al presidente Maduro porque me han tratado muy bien en Venezuela. En el momento que yo pise Caracas, aquí me trataron con mucha dignidad, con mucho respeto.

Qué es lo que usted sabe de Álvaro Uribe?

A mi el Presidente Maduro no me ha manipulado porque no lo conozco ni me he reunido con ningún representante de su Gobierno.

Yo no voy a hablar nada de Uribe. Debo admitir que yo lo admiré muchísimo. Hablaré de lo focal, no me voy a echar de enemigos a todos los políticos. No voy a hablar de más nadie.

No quiere hablar más de él por miedo o porque usted es uribista?

No voy a responder.

Tiene miedo?

Sí, mucho, sobre todo por mi familia.

Usted quiso suicidarse?

Sí, lo intenté en tres ocasiones, pero no pude lograrlo.

Qué le dice al Pdte. Nicolás Maduro?

Sr. Pdte. no lo conozco. Le pido por favor que saque el espacio o delegue a una persona de su Gobierno para que tenga en cuenta todo, para que me puedan ayudar, proteger y si es posible tenga en cuenta aceptar la solicitud de asilo político por la desesperación que tengo. Que por favor me ayude en un acto de humanidad.

Culminación de la entrevista.

12:35 PM.