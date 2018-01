Menéndez: Con el Plan de la Patria estamos transformando un país

ÚN.- El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, señaló que uno de los aspectos fundamentales para el nuevo sistema de producción económica está direccionado a la agricultura en las manos del pueblo. “Este es el Plan de la Patria de los intelectuales con las manos en la tierra”.

En tal sentido, dijo que las ciudades y ciudadanías “deben ser iguales para todos, para saber la nueva manera de ver los servicios de cada una de las comunidades en materia de servicios para crear nuevos métodos. Debemos democratizar la accesibilidad en el esfuerzo que se genera para crear un proyecto”.

En aras de seguir con la consulta abierta del Plan de la Patria 2019-2025 en todo el país este martes se efectuó una asamblea con la población de Carayaca, estado Vargas con la participación del gobernador de la entidad Jorge Luís García Carneiro, José Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas y el los habitantes de la región para conocer las propuestas en la construcción colectiva del Plan de la Patria.

Menéndez señaló una vez más que todo el proceso que está viviendo Venezuela es histórico.

“Todo lo que está pasando en este momento en Venezuela es histórico. Carayaca es una unidad física geográfica, es una unidad funcional y de importancia estratégica”, puntualizó Menéndez.

El ministro de Planificación, señaló que en la memoria y cuenta del Presidente se trazaron temas fundamentales para el año 2018. “El Presidente nos dijo que son 3 temas fundamentales. En primer lugar los principales problemas que vemos en función del país, luego lo que vemos en función sectorial , en el caso agrícola vinculado a lo nacional y por último el tema local que nos dará una visión programática para el desarrollo”.

Además, dijo que el tema vinculado al transporte no exclusivamente de Carayaca “es una tema nacional, no existe la posibilidad de tener seguridad y soberanía alimentaria si la vialidad rural no es elevada de nivel para el desarrollo productivo ¿Cómo sale la producción agrícola si no hay una vialidad apropiada? ¿Cómo hacemos para que exista una concepción distinta en el campo del transporte? Es decir, que este aspecto discutido se debe convertir en un eje del Plan de la Patria como elementos estructurales de la Venezuela al 2025”.

De igual manera señaló que a partir de la “guerra económica” se diseñan nuevas arquitecturas. “¿Qué dicen los Clap? ¿Qué son los agricultores? Ustedes hacían referencia que ellos son los actores para enfrentar la guerra económica , pero para que eso ocurra de de haber una infraestructura, equipamiento y maquinaria para el nuevo andamiaje del sistema agrícola a nivel nacional”.

Menéndez, explicó que la agricultura vislumbrada en el Plan de la Patria será una fuente vital para la producción nacional en todos los niveles para el nuevo modelo económico. “Nosotros debemos tener los centros de producción agrícola y Carayaca como huerto de Caracas es de máxima importancia para toda producción en el ámbito nacional…”

“Nosotros no vamos a construir socialismo sino cambiamos los métodos de gestión”

Recalcó, que todos los aspectos que trabajan desde el campo local se deben llevar al campo nacional para seguir la línea del Plan de la Patria que se traduce en “cambiar los métodos de gestión”.

“Para que haya una transformación del Estado, las propuestas deben seguir un método igual para que no exista una diferenciación donde algunos están excluidos de la responsabilidad de la sociedad. Tenemos que asumir esa transformación junto al pueblo”.

Insistió que la construcción del Plan de la Patria no es una compilación debido a que el pueblo es el protagonista. “Es un Plan que está siendo construido por el intelectual pueblo”.

Hizo un llamado a los Habitantes de la zona para internalizar el concepto de Estado Comunal que se quiere lograr en la democracia.

“Sistematización de asambleas no pueden ser censuradas ”.

Durante su ponencia, Menéndez señaló cada palabra dicha por el pueblo “es de suma importancia y no puede ser censurada y deben ser aspectos basados en lo nacional. No es posible reconstruir el plan sectorial”.

Recalcó que la sistematización es fundamental para la construcción de lo nuevo “porque aquí lo que viene es futuro y vamos hacia la victoria”.

Habitantes de Carayaca apuestan a la producción agrícola enmarcada en el Plan de la Patria

Medarda Verasmendi, vocera y productora agrícola manifestó su alegría por la Unión para consolidar el trabajo y espera poder seguir trabajando en el desarrollo productivo agrícola de la zona.

Mientras que Elio Pérez, agricultor de Carayaca y vocero comunal manifestó que llevan más de dos años abasteciendo las ferias agrícolas a cielo abierto del Estado Vargas lo cual permite a los habitantes adquirir los productos a bajo costo.