María Corina Machado asegura que la AN no le cumplió al país

ÚN.- La coordinadora de la organización política Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró que la Asamblea Nacional (AN) no ha cumplido con el “mandato claro y firme de los venezolanos del 6 de diciembre de 2015”, y destacó que “en la AN están planteadas dos posiciones muy distintas, con estrategias divergentes”.

Estos cuestionamientos los reseñó a través de su cuenta personal de Twitter, en la que fustigó el accionar que tienen hoy los parlamentarios de la oposición.

1. Mañana, 5 de enero, se instala la AN. Este Parlamento recibió un mandato claro y firme de los venezolanos el 6D 2015: enfrentar la tiranía con toda la fuerza institucional, cómo único órgano del Poder Público con legitimidad. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 4, 2018

2. En 2017,ante extraordinaria rebelión popular y brutal represión del régimen, AN convocó al plebiscito 16J. Por 2da vez, le dimos a la AN el mandato de enfrentar la tiranía: 1. Desconocer ANC, 2. Designar TSJ y CNE, 3. Conformar Gobierno de Unión Nacional. La AN NO HA CUMPLIDO. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 4, 2018

3. Hoy,en las calles y en la AN,están planteadas 2 posiciones muy distintas,con estrategias divergentes: la docilidad frente al régimen,el falso diálogo y el reconocimiento d la ANC; o la lucha firme,la desobediencia cívica y el desconocimiento TOTAL del régimen,hasta su salida. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 4, 2018