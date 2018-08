Marcharon en Caracas para expresar apoyo al Presidente

ÚN.- Distintos sectores del país se movilizaron este lunes en la capital para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro, tras el intento de magnicidio que sufriera el pasado sábado durante un acto de la Guardia Nacional.

La marcha que se realizó desde la Plaza Morelos y llegó al Palacio de Miraflores, estuvo llena de consignas: “Aquí está un pueblo defendiendo a Maduro”, “Aquí no nos vamos a rendir”, “Presidente cuenta con nuestro apoyo”.

El canciller Jorge Arreaza, desde la actividad, informó que “los gobiernos de Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá bloquean el comunicado que los miembros del Movimiento de Países no Alineados (Mnoal) desean emitir en solidaridad al intento magnicida que fue víctima el presidente Nicolás Maduro”.

“Han dicho que emitirán un comunicado, pero como en Mnoal se actúa por consenso resulta que las elites gobernantes de Perú, Colombia, Chile, Guatemala y Panamá están bloqueando el comunicado de los otros 115 países que desean emitir”, refirió.

A juicio de Arreaza a estos países no les interesa el multilateralismo ni los mecanismos existentes en el mundo para proteger a los pueblos, ya que algunos países del “Cartel de Lima” han condenado la acción, pero no hacen referencia a que sea un atentado, ni tampoco muestran solidaridad. “Para colmo le exigen al presidente Maduro que demuestre, que dé pruebas de las acusaciones que ha hecho”, criticó.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, insistió, también desde la tarima al final del evento, en que el intento de magnicidio “traspasa cualquier frontera de la racionalidad”.

“Lo que ellos hicieron el sábado, lo que han venido haciendo con su actitud al no condenar el magnicidio no sólo contra el Presidente sino contra un grupo de venezolanos, no tiene tamaño en la historia política de Venezuela. Aquí es donde la justicia tiene que agarrarse los pantalones, tiene que afincarse, y todo aquel que esté señalado tiene que cumplir las penas que establece las leyes de Venezuela. No puede haber perdón. Justicia para que haya paz”, afirmó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ante lo ocurrido “¿que hizo la derecha hasta este momento? ‘Incidente, supuesto, estruendo, explosión, hecho que ocurrió’. No condenan el magnicidio. No condenan que ahí pudieron haber muerto, además del hermano Presidente, los presidentes de los poderes, el Alto Mando Militar, casi todo el mando político, compañeros que estaban invitados al acto y parte del cuerpo diplomático”, manifestó.

“Traspasaron una barrera, pasaron la raya de lo imaginable en política en Venezuela. Leamos los comunicados que han sacado algunos partidos en Venezuela, porque otros no han tenido la decencia de sacar uno. Primero le echan la culpa a Nicolás. Ninguno condena el magnicidio”, expresó.

El dirigente nacional expresó que los planes violentos no tendrán ninguna aceptación por parte del pueblo revolucionario. “Somos una revolución pacífica, pero no desarmada” señaló.