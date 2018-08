Maduro: Vamos a acabar con mafias de la gasolina

Magdalena Rodríguez B.- El presidente Nicolás Maduro aseguró anoche que con el Censo Nacional Automotor, cuyo registro se iniciará este miércoles 1° de agosto, acabará con las mafias de la gasolina que operan en el país.

Desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, en una reunión con los gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), expresó satisfacción por lo que espera de los resultados del Censo y el plan económico.

“Yo me comprometo y con la nueva política de hidrocarburos nacionales suficiente dinero, plata, en este país para invertir en todo lo que necesite nuestro pueblo sin ningún problema. Nos va a sobrar plata pues. Y acabar con las mafias del contrabando, las mafias de la gasolina, mafiosos, ladrones, criminales. Todo es posible si estamos juntos”, agregó.

Reiteró que el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto se llevarán a cabo las jornadas públicas nacionales del Censo del Transporte; “ya las jornadas desde el punto de vista digital, organizativo, arrancaron el día de hoy (este martes), pero yo quiero una gran jornada y pido apoyo, pónganse al frente del Censo en cada estado, regionalicen el censo, cuántos carros tenemos, cuántas motos, cuántos mototaxis, cuántas camioneticas por puesto, cuántos autobuses y autobusetes, privados, públicos, de qué año, dónde están, el transporte de carga. Este Censo es una belleza, nos va a mostrar la verdad verdadera y nos va a permitir darle impulso a la Misión Transporte, revitalizada, para resolver los problemas del transporte público”.

En ese sentido, dijo que el Censo va a servir de base para una Gran Misión Transporte de mayor nivel, “y con el Carnet de la Patria vamos a saber los vehículos que existen en el país, qué y cuánto consumen, porque el programa de recuperación económica va a corregir de raíz el grave problema del contrabando de combustible y le vamos a entregar al pueblo el subsidio directo a través del carnet de la patria y del Censo Nacional de Transporte”.

Afirmó que quien no se registre en el Censo “queda por fuera lamentablemente de esta política de protección”.

Criticó que “en nuestras narices” le “metieron billete al transporte para tumbarlo, para echarlo para atrás, para dañar al pueblo”. “Nadie da la cara es un enemigo invisible, está allí, con platica por allí y por allá”, destacó.

“Eso aunado a los problemas de mantenimiento que tenemos que nosotros superar. No tenemos excusas… Hay que resolver los problemas de los repuestos. No podemos, no quiero escuchar más excusas, era lo que decía yo ayer (el lunes) el lloriqueo, que por el bloqueo, que por la guerra económica no está el caucho. No, no, tenemos que pasar del lloriqueo a las soluciones, a parir, o qué quieren que Maduro salga a comprar los cauchos. Tenemos que resolver a profundidad, no con parches, ni con lloriqueos”, indicó.