Maduro señala a funcionario de EEUU como involucrado en plan conspirativo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que James Story, exencargado de Negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, mantenía contactos con los dirigentes de la oposición Leopoldo López y Juan Guaidó para llevar a cabo este domingo el plan conspirativo que pretendía tomar instalaciones militares en el estado Sucre.

«James Story usted está dirigiendo estos planes sangrientos, más temprano que tarde la justicia llegará. Vean hasta dónde llegan los funcionarios. Les derrotamos la conjura, pensaban atacar cuarteles y matar soldados de la patria», expuso, durante la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente por el vigésimo aniversario dela aprobación popular de la Constitución Bolivariana.

“Cuando llegué a La Habana (viernes por la noche) el canciller (Jorge Arreaza) me recibe y me dice que James Story, quien fue encargado de negocios en Venezuela y hoy está en Bogotá, en una embajada en Bogotá para Venezuela (sin legitimidad), es el encargado de la conspiración”, informó.

El Jefe de Estado recalcó que el pasado viernes se emitieron diversas órdenes de captura, parcialmente, contra una diputada suplente a la Asamblea Nacional (AN) Yaneth Fermín, “para capturar esta conjura sangrienta; pensaban atacar cuarteles, matar soldados nuestros”.

Precisó que Story llamó al vicecanciller Ron y dijo “qué está pasando con la diputada Yaneth Fermín, por qué apeló y buscó, para que ustedes vean hasta donde llega la provocación, los lleva a cometer errores, se equivocaron porque le derrotamos la conjura que tenían para hoy”.

El Primer Mandatario le preguntó al imperialismo y a los opositores “¿Cómo está la oposición a 20 años después? ¿Está más cerca o lejos del poder político? ¿Dónde está el chavismo, el bolivarianismo? Estamos más fuertes y más unidos. Estamos en el poder”.

“A Guaidó no lo eligió nadie. No tiene su propio liderazgo entonces qué pueden esperar del destino: fracasos y más fracasos. Quién impuso a Guaidó? Ellos y ahora se quejan porque tiene un 84% de rechazo. En la oposición no lo quiere nadie. Este muchacho lo que hace es el ridículo”, enfatizó.

Maduro lamentó que mientras el diálogo se desarrolla sigan “las conspiraciones” como la revelada este sábado por el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que se ejecutaría este domingo.

“¿Quién está detrás de esta conspiración? un moustro facista, psicópata: Leopoldo López,. Es un enfermo mental de la violencia y su subordinado, Juan Guaidó y detrás está el Gobierno de EEUU”, ratificó.

Contó que el representante de EEUU en Bogotá, James Story, se comunicó con el vicecanciller para América del Norte, Carlos Ron, para consultarle qué pasaba con la diputada Janeth Fermín, lo que demuestra la desesperación de los funcionarios gringos, porque se dieron cuenta que le habíamos desmantelado la conjura terrorista.

“Usted (Fermín) es buscada por conspirar. Más temprano que tarde la justicia le llegará”, le advirtió a la diputada suplente. “La Fanb está alerta al 1000%. Presta y lista para accionar con las armas de la República ante cualquier ataque. ¡Máxima Alerta!”, ordenó.

Se preguntó “¿hasta cuándo seguirán conspirando?, no fue suficiente la derrota del golpe de Estado, el sabotaje petrolero, de las guarimbas”.

Recordó que la ANC fue convocada “para la paz, proteger el Estado de derecho y constitucionalizar las misiones, el poder comunal, los derechos de pueblos indígenas, de ampliación de la democracia y ha cumplido y sobrecumplido”, resaltó.

Con información de Prensa Presidencial