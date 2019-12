Maduro ratifica su confianza en la moral y el apoyo de la FANB

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este domingo su apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y aseguró que el Gobierno Bolivariano, el componente militar y el pueblo están unidos en una sola idea para hacer del país una patria grande.

«En todas las circunstancias que me ha tocado vivir durante este 2019, he tenido absoluta y plena confianza en la moral y apoyo de la FANB, las instituciones y el pueblo. He confiado desde mi corazón, porque estamos unidos en una sola idea; hacer de Venezuela una Patria Grande», escribió el jefe de Estado en la red social Twitter.

En todas las circunstancias que me ha tocado vivir durante este 2019, he tenido absoluta y plena confianza en la moral y apoyo de la FANB, las instituciones y el pueblo. He confiado desde mi corazón, porque estamos unidos en una sola idea; hacer de Venezuela una Patria Grande. pic.twitter.com/lm1J427lrJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 29, 2019

Este sábado, el Mandatario Nacional encabezó el acto de salutación a la FANB en el Patio de Honor del Ministerio para la Defensa, en Caracas, en presencia de 1.452 funcionarios en representación de cada componente.

En el acto, el Presidente Maduro destacó que es necesario «construir una moral inquebrantable, una moral combativa lista para defender esta tierra, para defender la soberanía, la independencia, la felicidad e igualdad social del pueblo venezolano», refiere AVN.