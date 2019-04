Maduro potenciará economía comunal

El presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que hace falta reenfocar la ruta para el desarrollo de la economía comunal, y por ello pidió “para hoy mismo” que se incorporen los integrantes de Chamba Juvenil, del Movimiento Somos Venezuela y los milicianos a la producción que necesitan las comunidades.

En una actividad dedicada a “la ofensiva comunal 2019”, desde el Parque Ezequiel Zamora, en el centro de la capital, precisó que se contabilizan 3.094 comunas registradas, de ellas 884 son rurales, 706 son urbanas y 1.459 son suburbanas o mixtas; en relación con los consejos comunales informó que existen 47.896 registrados a la fecha, de los cuales 23.317 son rurales, 21.951 son urbanos y 2.626 son indígenas.

Adelantó que se calcula que las comunas y los consejos comunales llegan a 6.407.651 familias, 73,6% de la población venezolana.

El Mandatario informó que el plan de ofensiva comunal 2019 que le entregó la ministra Blanca Eekhout contempla cinco dimensiones: organización y participación; circuito económico comunal; transformación integral del hábitat; social y cultural y la defensa integral de la patria. “Yo propongo que se revise bien, porque todos debemos tener el mismo mapa, y cada quien debe hacer específico el mapa de su comuna y consejo comunal, para retroalimentar el mapa nacional”.

Para este plan, “mientras lo vamos perfeccionando para el 15 de mayo”, aprobó 16.557 millones de bolívares. “Los espero el 15 de mayo con el plan ofensiva comunal 2019 y las propuestas concretas para enrumbarnos y tener una ofensiva en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo territorial, en lo militar”.

Además firmó un decreto presidencial para crear la Universidad Bolivariana de las Comunas, en el marco de la Misión Alma Mater.

Criticó que se estén realizando 5.937 proyectos productivos. “Eso no es nada”, dijo. En 5.921 consejos comunales hay de estos proyectos y en 1.121 comunas. “El plan de siembra comunal está produciendo en 30.000 hectáreas. Yo puedo decir que esto no es nada. No lo digo para desmoralizar a nadie, para herir a nadie, lo estoy diciendo para que despertemos y pensemos en grande para nuestra patria”, agregó.

Informó que 200.000 financiamientos y 250.000 hectáreas serán entregadas al poder comunal para impulsar la producción nacional. “Es impresionante la fuerza productiva que va entrando en el espíritu nacional”, aseveró.

“Debemos retomar la idea de los bancos comunales como eje de financiamiento a los procesos productivos. Es una gran oportunidad”, exhortó el Mandatario nacional.

Aniversario. Igualmente, el presidente Maduro recordó los 20 años del primer referéndum consultivo convocado en la historia de Venezuela “por la Revolución” para saber si querían una Asamblea Constituyente. “Lo convocó Hugo Chávez Frías, como lo prometió. Rompió con la demagogia política. Un día como hoy (ayer) hace 20 años se realizó en Venezuela ese primer referéndum. Nunca antes lo habían hecho, porque no creían en el pueblo”, manifestó el Jefe de Estado.

A Eleazar Díaz Rangel. Tras el anuncio del ministro Ernesto Villegas de que se abrirá en la Casa de la Cultura en Los Magallanes de Catia una biblioteca comunal con el nombre del periodista y escritor Eleazar Díaz Rangel, el presidente Maduro pidió aplausos para el director de ÚN. “A los familiares, amigos, compañeros de trabajo de Eleazar Díaz Rangel nuestras condolencias y palabras de aliento. Ha partido a otra vida. La pluma de oro de Venezuela de este tiempo, el cronista del tiempo histórico que estamos viviendo. Que viva la memoria eterna de Eleazar Díaz Rangel. Gran periodista, gran ser humano. Hombre de pensamiento crítico, objetivo, nacionalista, patriota. Un hombre que amaba profundamente a nuestro país y lo defendía. Nos va a hacer falta su columna dominical donde lanzaba alertas permanentes y decía la verdad duélale a quien le duela, donde hacía críticas necesarias y mantenía una evaluación de la situación política nacional e internacional. Díaz Rangel batalló por su vida, y prácticamente en el momento en que partió al frente de una máquina de escribir todavía se encontraba. Su vida se fue al lado de su pasión: el periodismo”.