Maduro instó a EEUU reconocer la fuerza de la Revolución Bolivariana

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este sábado al gobierno de Estados Unidos (EEUU) a reconocer la fuerza histórica de la Revolución Bolivariana, a 18 años del golpe de Estado, planificado desde la nación norteamericana, contra el entonces presidente Hugo Chávez.

Publicidad

«Somos una fuerza democrática con una cultura política participativa, protagónica, popular, somos una fuerza que expresa la dignidad y la soberanía de un país entero. Somos una fuerza sino no estaríamos dónde estamos, no estuviéramos de pie, no tuviéramos la capacidad de gobierno que tenemos a pesar del sabotaje del gobierno más poderoso del mundo, el Gobierno de Estados Unidos», expresó el jefe de Estado venezolano, refirió AVN en su portal web.

#EnAudio 🎙️ | Presidente @NicolasMaduro:Somos una fuerza democrática con una cultura política, participativa, protagónica, popular que expresa la dignidad y la soberanía de un país entero #HermandadEnVanguardia pic.twitter.com/ZxV5GbN6MI — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 12, 2020

En contacto telefónico al programa La Hojilla, que transmite Venezolana de Televisión, el Mandatario Nacional aseveró que, ante las amenazas, sobretodo por parte del «enviado especial» de EEUU, Elliot Abrams, el pueblo venezolano se mantiene firme y enfocado en frenar la propagación del virus.

«Venezuela va estar en paz pase lo pase y digan lo que digan. Lo digo a 18 años del 11 de abril del año 2002 tenemos el poder moral, político, militar, institucional, democrático, constitucional, tenemos la voluntad, tenemos la fuerza y las bendiciones de Dios para que en Venezuela haya paz, estabilidad, y la maldad y amenazas de Elliott Abrams se queden en los labios de él», recalcó.

En este sentido, le advirtió a Abrams que «el mundo no se mueve con amenazas» por lo que lo instó a preocuparse por la situación que tiene EEUU ante la pandemia coronavirus.

«Elliott Abrams haz algo por tu país que tiene la mayor crisis humanitaria de todo el planeta y que es una crisis que amenaza a todos los países del mundo porque Estados Unidos tiene sin control la pandemia», enfatizó el mandatario.

Hasta los momentos, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia coronavirus al registrar 533.963 casos contagiados, 20.608 fallecidos y 30.523 recuperados.

Por otra parte, indicó que este domingo realizará una jornada de trabajo con científico y médicos, en el que se analizará «cómo se sembró este coronavirus a China».

«Tengo una jornada de trabajo y voy a mostrar dos elementos de mucha contundencia sobre el tema de donde viene el nuevo coronavirus, yo ya he venido haciendo reflexiones públicas sobre el tema y estoy seguro que van aparecer las pruebas más temprano que tarde, de cómo se sembró este coronavirus a China (…) Tendremos una jornada de trabajo con científicos y médicos y dos elementos que yo he venido analizando entre muchos otros», recalcó el presidente Maduro.

Hasta este domingo, 1.796.981 personas a escala global están infectadas por el virus, 110.046 han fallecido por el brote, y 412.104 personas se encuentran recuperadas.