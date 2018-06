Maduro habló con exdirectivo de la CEV

ÚN.- El presidente Nicolás Maduro conversó con el expresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), monseñor Diego Padrón, reveló el párroco de la Iglesia San Francisco de Caracas.

Sin mayores detalles, Molina dijo, en una entrevista a Cuatro F, que asistió a una “reunión reservada” entre Padrón Maduro, “y sus más cercanos colaboradores”.

Indicó que en el encuentro, se planteó la supuesta negativa del Ejecutivo para recibir medicamentos.

“El Presidente venezolano no ha rechazado ninguna de las propuestas de Padrón. Al contrario, ha puesto a disposición un camión de la Guardia Nacional con escolta militar para recibir las medicinas desde la llegada hasta su destino final”, sostuvo.

Señaló que hizo la revelación de esta conversación “ante tanta falsedad” sobre el tema.

“Luego de dos o tres días, he preguntado al entonces ministro encargado, Elías Jaua, si habían llegado los contenedores de medicinas prometidas por Cáritas, y él me ha respondido que había llegado solo una pequeña caja que podía entrar en la cajuela de un auto. Era solo un show, un montaje. Frente a tanta falsedad he decido revelar este episodio”, agregó el sacerdote.

Según dijo, el Presidente “solo ha pedido que no fuera usada la expresión de ayuda humanitaria porque concretamente significa injerencia por parte de los Estados Unidos, sinónimo de invasión”.

Molina criticó que la jerarquía católica se preste para fines políticos. “Es necesario respetar la espiritualidad popular, no manipularla con fines políticos malsanos. No quisiera que fuera usada una imagen religiosa por ninguna parte política”, dijo.