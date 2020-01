Maduro extiende condolencias a Omán por fallecimiento de sultán

El presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre del pueblo y gobierno de la nación, mediante un comunicado extendió sus condolencias a la Familia Real Al Said y a su pueblo por la partida física de su majestad el Sultán Qaboos Bin Said Al Said.

«Sin duda esta será una gran pérdida para la comunidad internacional, ya que bajo el liderazgo del Sultán Qaboos Bin Said Al Said, Omán cumplió un importante papel para la paz y estabilidad en el mundo árabe e islámico, y aportó equilibrio y moderación en el resto del mundo», refiere parte del documento divulgado por el canciller de la República, Jorge Arreaza, en el Twitter.

#COMUNICADO | El presidente Nicolás Maduro en nombre del pueblo y gobierno de Venezuela extiende sus condolencias a la Familia Real Al Said y a su noble pueblo, por la partida física de su majestad el Sultán Qaboos

Bin Said Al Said. pic.twitter.com/u7fpWtjO5b — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 11, 2020

El sultán falleció la noche de este viernes a la edad de 79 años. En diciembre estuvo una semana en Bélgica para recibir tratamiento médico y le diagnosticaron cáncer. La corte de Omán anunció tres días de duelo nacional por la muerte de su gobernador.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

«El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y gobierno de Venezuela se une al duelo por la partida física de su majestad el Sultán Qaboos Bin Said Al Said, quien con sabiduría y generosidad garantizó prosperidad, estabilidad y modernidad al Sultanato de Omán.

Sin duda esta será una gran pérdida para la comunidad internacional, ya que bajo el liderazgo del Sultán Qaboos Bin Said Al Said, Omán cumplió un importante papel para la paz y estabilidad en el mundo árabe e islámico, y aportó equilibrio y moderación en el resto del mundo.

La República Bolivariana de Venezuela extiende sus condolencias a la Familia Real Al Said y a su noble pueblo, con la certeza de que el legado del Sultán Qaboos será honrado y continuado por el liderazgo de Omán».