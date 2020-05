Maduro: el Grupo de Lima no menciona a los que retornan por la xenofobia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su participación en la reunión virtual con Comisión Presidencial para prevenir Covid-19, fustigó la posición del Grupo de Lima, donde debatieron sobre la «crisis económica» del país como excusa para pedir dinero y robárselo en nombre de los venezolanos.

Publicidad

«Hoy hubo una conferencia vía on line para hablar de la migración en Venezuela de un club de estafadores que se reúnen para hablar de Venezuela ,para pedir dinero para robárselo. No hablan que a los migrantes venezolanos los están botando de su casa, de sus trabajos mal pagados por una persecución nazi fascista. No hablan que los están contagiados en Colombia y viene Iván Duque con su carota a hablar de la migración venezolana.

La verdad es que nos toca a nosotros asumir la irresponsabilidad. «50 mil 210 venezolanos han ingresado a Venezuela por las zonas fronterizas: 29.980 por Táchira, 5.581 por el Zulia, 300 por La Guaira, 12.017 por Apure, 2.133 por Bolívar, 109 por Amazonas y 90 por Lara», puntualizó el presidente

«Esperamos 50 mil más. Los hemos recibido y los hemos atendido integralmente . La verdad de la migración venezolana es que está huyendo de Colombia, de Ecuador, de Perú , Chile y Brasil huyendo de los gobiernos del Grupo de Lima»,dijo.

Publicidad