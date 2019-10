Lula da Silva rechaza maniobras injerencistas en contra de Venezuela

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva condenó este viernes la injerencia de Estados Unidos (EEUU), Brasil y Colombia en los asuntos internos de Venezuela, reseña AVN en su portal web.

En entrevista exclusiva para RT, manifestó que su país “no tiene autoridad moral” para entrometerse en los asuntos internos de la nación venezolana por la condición en la que se encuentra, al tiempo que exhortó a incrementar el interés fronterizo con la nación. “Brasil debe ser un promotor de la paz, del desarrollo, no puede estar de un lado, ni de otro”, dijo.

“No estoy de acuerdo con la intromisión estadounidense, la intromisión brasileña, la intromisión colombiana, cualquiera que sea la intromisión, tratando de gobernar un país soberano (…) inventando un candidato, inventando una mentira como Guaidó (…) Brasil no tiene autoridad moral para entrometerse en los asuntos de Venezuela”, señaló.

Lula da Silva, preso desde abril de 2018, criticó al Gobierno de Jair Bolsonaro por estar subordinado al imperio de Estados Unidos y señaló que esta condición no permite continuar con el desarrollo de la nación brasilera.

“En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con Clinton, y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará. ¡Este país tiene que ser soberano!”, subrayó.