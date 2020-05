Luke Alexander Denman confesó que el plan era llevarse a Maduro a EEUU

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este miércoles el testimonio del mercenario estadounidense Luke Alexander Denman, uno de los dos mercenarios, exmarines de EEUU, quien confirmó el plan de incursión militar y captura que estaba en marcha con apoyo del gobierno de Estados Unidos y Colombia para asesinarlo.

A través de una rueda de prensa con medios internacionales el jefe de Estado presentó el video como prueba concreta de los actos terroristas que pretendían llevar a cabo en el país y que fueron frustrados por las fuerzas venezolanas y el poder popular.

A continuación le presentamos la transcripción completa de la confesión del mercenario:

¿Cuál es tu nombre?

– Luke Alexander Denman

– ¿Cuál es tu edad?

-34 años

¿Dónde vive usted?

-Austin, Texas

¿Cuándo ingreso usted a la armada?

-En 2006.

¿Cuál ha sido su entrenamiento táctico?

-Estuve en la armada por 5 años. Fui entrenado en infiltración y entrenamiento individual avanzado (AIT). Entrenamiento en aguas profundas que incluye buceo e infiltrar embarcaciones.

¿Dónde conoció a Jordan Goudreau?

-En Alemania en 2009 y luego en 2010.

¿Cuál fue la propusta que te hizo Jordan Goudreau?

-La propuesta que me hizo fue encontrarme con un grupo de venezolanos en Colombia, entrenarlos, ir con ellos hasta Venezuela, situar Caracas y asegurar un aeropuerto para seguir con el plan. Jordan me contrató para el trabajo de principios de diciembre pero no me dio muchos detalles. No me dijo exactamente de que se trataba. Viajé desde EEUU a Colombia el 16 de enero de 2020.

¿Quienes te acompañaron en el viaje?

-Jordan (Goudreau), Alex y Erik me acompañaron en el viaje. Para llegar a Riohacha tomamos un auto y Alex condujo conmigo y Erik. Solo estabamos Alex, Erik y yo en el auto a Riohacha, alla nos recibió Jackal.

– ¿Cuánto les pagaría Jordan Goudreau por el trabajo?

-Estaba esperando que fueran de $50.000 a $100.000.

¿Cuál es el tipo de entrenamiento que impartes?

-Realizo planteamiento y trabajo táctico en edificios. Es la primer vez que visito Colombia y la primera vez que visito Venezuela. Nos hospedamos en una casa donde los muchachos estaban viviendo, ya allí nos hospedamos con ellos.

-¿Quién los recibió en la Alta Guajira?

-Un hombre en silla de ruedas y un grupo de hombres con él.

¿Sabía que existe un documento que describía el cierre de la operación?

– Si, lo vi hace aproximadamente un mes o un mes y medio tenía la firma de Jordan (Goudreau) y la de Juan Guaidó. Vinieron de Silvercorp tres personas que yo sepa, incluyendome.

¿Qué tipo de perfil tiene los empleados de Silvercorp?

-La única persona que trabaja con Silvercorp aparte de Jordan es Erik y todos conocemos a Erik por nuestra experiencia militar.

¿En cúales países tiene Silvercorp operaciones en estos momentos?

-Ahora mismo, solo aquí.

¿Cuántos grupos entrenaste en Riohacha?

-Habían tres pequeños grupos.

¿De cuántos hombres eran los grupos?

-En total habían entre 60 y 70 hombres. Así que alrededor de 20 hombres por grupo.

Hablamos acerca de las instrucciones que te dió Jordan Goudreau.

-Las únicas instrucciones de recibí de Jordan fueron que debía asegurarme de tomar control del aeropuerto para que pudieramos hacer un traslado seguro de Maduro hasta el avión.

– ¿Por qué Trump insiste en atacar a Venezuela sino presentamos una amenaza para su nación?

-No lo sé

¿Tienes conocimiento acerca de otros campos de entrenamiento o contratos privados para invadir a Venezuela?

-No

¿Por qué entrenaste grupos irregulares como fuerzas especiales para invadir Venezuela?

-Pensé que eso ayudaría a su causa.

¿Cúal sería tu reacción si fuerzas irregulares forzaran su entrada a tu país y tratarían se asesinar a su presidente?

-No me agradaría. Eso probablemente significaría una declaración de guerra.

¿Por qué si sabías que las fuerzas que entrenabas para entrar a Venezuela que es un país libre eran irregulares continuaste entrenandolas en suelo Venezolano.

-Porque no sentía que ese fuera el caso, pensé que estaba ayudando a los venezolanos a tomar el control de su país.

¿Cuáles eran las órdenes y acciones para tomar control del aeropuerto?

-Asegurar los sectores, establecer nuestra propia seguridad, comunicarnos con la torre, hacer entrar los aviones. Esos aviones incluían uno para tomar a Maduro y llevarlo de vuelta a EEUU.

¿Quíen comanda a Jordan?.

-El presidente Donald Trump

¿Quién dio las armas y uniformes tácticos?

-Jordan (Goudreau) a través de Silvercorp.

-¿Qué tipo de trabajo hace Silvercorp?.

-Contratos y consultorías privadas secretas conocidas en otros lugares como trabajos para mercenarios.

– ¿Cuántos contratados americanos habían en el campo y en la operación?.

-Dos incluyéndome.

– ¿Puedes describir a Alex y tu interacción con ella?

-Es una mujer que debe estar entrando a los 40 años de edad entre 135-140 libras de peso, cabello castaño, ojos marrones, piel clara, hablaba español e inglés y nos llevó de Barranquilla a Riohacha.

-¿Podrías describir al hombre de la silla de ruedas?.

– Llegó en una camioneta moderna, estaba bien vestido de camisa con joyas de oro.

-¿Quién estaba al tanto de los desertores militares venezolanos?

-El capital Sequea.

– ¿ Cómo lo conociste?

-Lo conocí al llegar a Riohacha.

-¿Puedes describir las casas en donde se quedaron en Riohacha?

-Una tenía una puerta de Garaje marrón muy grande, una entrada frontal, a la izquierda una ventana que daba a la izquierda, dos árboles grandes al frente, un balcón con un segundo piso, y la otra casa estaba cercada al frente, era una casa blanca y había una estación de policía muy cerca. La primera estaba en la calle 25, creo, y las otra estaba en algún lugar entre la 30 y la 37.

Mis responsabilidades con Silvercorp están escritas en un contrato o descritas en un contrato firmado por Jordan Goudreau, Juan Rendón y Juan Guaidó.

