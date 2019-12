“La AN debe tener una directiva nacionalista”

El diputado independiente Leandro Domínguez afirmó ayer que el próximo 5 de enero en la Asamblea Nacional “debe estar una nueva directiva, nacionalista, distinta, que le hable claro al país”, porque, a su juicio, “Juan Guaidó se ha burlado del pueblo venezolano”.

Explicó, ante las críticas a sus posiciones públicas, que es un parlamentario

“Cuando fuimos electos se firmó un pacto de gobernabilidad, de alternabilidad dentro del Parlamento nacional: el primer año AD, el segundo Primero Justicia, el tercero UNT, el cuarto VP y el último año las minorías, pero pretenden echarle tierra a ese pacto, y dejar por fuera a otras fracciones porque los votos no le dan al presidente Guaidó para una reelección”, indicó.

Aseguró que debe haber una renovación de la AN porque los casos de corrupción que se han denunciado así lo obligan. “Guaidó y sus colaboradores se han dado la buena vida. Dónde está su memoria y cuenta, dónde está la ayuda humanitaria que no la han recibido los venezolanos, quién administra esos recursos”, agregó.

Insistió en que la esencia de un Parlamento es el debate, la discusión, por lo que cuestionó la modificación del Reglamento Interior y de Debates que contemplaba la votación virtual. “Es una falta de respeto a nosotros y a nuestro pueblo. No nos enviaron el proyecto ni siquiera para revisarlo”.

“Hay que recuperar la credibilidad… Los parlamentarios hemos pasado por situaciones complicadas, pero no puede haber diputados de primera, de segunda, de tercera. Cómo vas a votar, un acto tan solemne, vía Skype o videollamada. No”, refirió.

Domínguez cree que Guaidó “está entrampado” porque “hay un G4 que es sectarista y lo que ellos digan eso es, y Guaidó dice ok. Ese no es el presidente que yo quiero”. Finalmente, llamó a los venezolanos a no perder la esperanza en la política.