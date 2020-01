Luis Parra es el nuevo presidente de la AN para 2020

Este domingo, fue juramentada la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) — instancia que se encuentra en desacato desde 2016 —, encabezada por Luis Parra (Primero Justicia) como presidente del Parlamento para el nuevo período.

Por su parte, fue juramentado Franklyn Duarte (Copei) como primer vicepresidente de la AN; José Gregorio Noriega (Voluntad Popular) como segundo vicepresidente y Negal Morales (Acción Democrática) como secretario del Parlamento.

Tras la juramentación, Parra convocó para el próximo 7 de enero a la primera sesión del órgano legislativo.

«Hoy queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento», expresó Parra desde el podio del hemiciclo, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

En este sentido, denunció que este año — que debería realizarse elecciones parlamentarias para el nuevo período de cinco años — los diputados de oposición buscarán «negociar» un curul en el Parlamento.

«Este año que hay elecciones de este Parlamento y estoy seguro que serán los primeros en salir a buscar sus curules y estoy seguro que tratarán de negociar puestos (…) Queremos que el CNE (Consejo Nacional Electoral) defina cómo (serán las elecciones parlamentarias). Debemos volver a la Constitución», recalcó.

Esta nueva junta directiva fue propuesta por José Brito, quien acusó a Juan Guaidó de abandonar “por completo la gestión parlamentaria” para dedicarse “a consolidar una estructura de poder personal”, a la vez que señaló que su gestión al frente del Legislativo se caracterizó por su “incompetencia, incapacidad y desmedidas ansias de poder”.

Más temprano, la diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Tania Díaz, explicó que Juan Guaidó no es el presidente del ente legislativo, sino que un coordinador, que asume dicho cargo, hasta que se decida quien presidirá en 2020 el Legislativo.

«Es importante aclarar un tema jurídico, Juan Guaidó, hoy no es el presidente de la AN, su período ya cesó el día de hoy, y de estar presente, que en este momento no está, sería un coordinador del debate hasta que la plenaria, que es el cuerpo colegiado que tiene la autoridad, – la plenaria de la Asamblea,- elija una nueva junta directiva», precisó Díaz.