José Vicente Rangel | El arsenal de infamias

José Vicente Rangel.-1 Nada más difícil que pronosticar. Algunas veces se acierta y en otras -en la mayoría- no. Pero es irresistible la tentación. Especialmente en materia política y en una situación como la que atraviesa Venezuela. En la que se juntan múltiples factores generadores de confusión. Porque es evidente que el nuestro es el país que despierta más expectativas en la región latinoamericana -por no decir que en el mundo.

2Ocurre por muchas razones. Entre otras, por el proceso que se desarrolla en su seno, marcado por claras definiciones ideológicas. No es fácil que un movimiento como el bolivariano se mantenga en el poder durante 20 años, desafiando acechanzas y la reacción de poderosos intereses económicos, sociales y políticos. Que una fuerza política que impulsa profundas trasformaciones sociales y económicas, y actúe en el marco democrático, respetando el pluralismo y la participación de tendencias ideológicas disímiles, no haya sucumbido ante la agresión permanente del enemigo.

3Contra Venezuela ha funcionado -y funciona-, el más brutal cerco internacional y, dentro del país, la oposición más irracional que se conoce en la historia. De todo se ha valido la conjura internacional para acabar con el proceso bolivariano: bloqueo económico, financiero, comercial; sanciones de diverso tipo contra dirigentes y gobernantes; y al interior la oposición ha llegado a insólitas conductas nunca antes vistas: golpes con participación de militares, sabotaje de la industria petrolera, insurrección urbana, guarimbas, terrorismo, magnicidio frustrado. Pero pese al empleo de todo ese arsenal de infamias, de violaciones de la Constitución nacional, de bloqueos y desprecio a los derechos humanos, de conductas apátridas del liderazgo opositor, propias de las motivaciones y experiencias de la Cuarta República, el bolivarianismo se ha impuesto hasta el momento. Ha resistido la acometida de la ultraderecha nacional e internacional, del fascismo en sus variadas manifestaciones, y ha derrotado todos los intentos por desalojar del poder a la alianza pueblo-Fuerza Armada.

4¿Por cuánto tiempo? ¿Toca a su final la exitosa estabilidad del movimiento bolivariano en el poder? ¿O, por el contrario, se consolida y profundiza? Hay que evaluar -a la hora del diagnóstico- un elemento que cuenta de manera decisiva en cualquier análisis que se haga. La derrota permanente, sistemática, casuística, de la ultraderecha en proceso transformación en fascismo, radicaliza la situación. Desespera a los derrotados. Los saca de quicio. Prueba de ello es el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto en la avenida Bolívar. El acto fue una irracionalidad, producto de la frustración de todos los factores conjurados al más alto nivel. El chavismo, es cierto, es muy fuerte: domina la calle, cuenta con la lealtad de la Fanb, y el gobierno de Maduro es poderoso. Pero no conviene despreciar el poder de un adversario frustrado, que sabe que la derrota lo acompaña siempre. Por eso la pregunta acerca de lo que pasará en las próximas fechas. ¿Nuevos atentados, profundización del bloqueo, escalamiento de la presión internacional, o la opción de la invasión armada que para unos constituye una locura y para otros es la única fórmula no usada hasta ahora?

5¿Llegarán al extremo los que han convertido al tema Venezuela en obsesión? No lo dudo. Es mucho el odio acumulado. Mucha la desesperación. Mucha la angustia. Mucha la decepción de los poderes mundiales por el hecho de que la experiencia venezolana sobreviva y crezca el riesgo del contagio. Si a una nación -Irak- la invadieron y destruyeron porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva, cuando nunca las tuvo y los expertos que investigaron el caso lo confirmaron, ¿qué puede ocurrir con Venezuela que desata la ira de los poderosos del mundo porque no han podido doblegarla?

– En la alianza contra Venezuela se agudizan las contradicciones sobre lo que hay que hacer para que se produzca la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Hay escrúpulos en determinados sectores. La decisión de adoptar una medida como la intervención armada, con todas las consecuencias que generaría, paraliza a gobiernos de la región y también europeos…

-Pero la presión del gobierno de Estados Unidos es muy fuerte y crece momento a momento. Trump desliza descarados comentarios y sibilinas observaciones. Sobre todo, utiliza a los halcones para hacer públicas las sórdidas recomendaciones que emite…

-En apariencia el tema no es prioridad actualmente, pero los preparativos de la agresión avanzan. Para algunos analistas el dispositivo militar juega con el factor sorpresa y la decisión de la Casa Blanca aguarda el momento oportuno que, según parece, no es por estas fechas debido a los problemas que tiene planteados Trump. No obstante, en los altos mandos venezolanos, tanto civiles como militares, hay un riguroso seguimiento de la situación a base de información privilegiada de inteligencia que reciben. Las instrucciones son claras: no bajar la guardia, alerta permanente y adopción de medidas drásticas en caso de una situación crítica…

-Una encuesta promovida por la Universidad Católica revela que el gobierno de Maduro está ganando la batalla de la opinión pública; que solo hay un actor en la escena (el chavismo); que la oposición está recibiendo las facturas de sus divisiones y silencios. Además, el estudio señala que la mitad de la población apuesta a la esperanza y a que el país se recupere…

-Frase para la historia del anti venezolanismo: “Las tropas venezolanas deben moverse hacia Miraflores y no hacia la frontera con Colombia” (Álvaro Uribe Vélez)…

-Vergüenza: La actitud del presidente de Francia, Enmanuel Macrón, apoyando que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Maduro por la comisión de delitos de lesa humanidad. La irresponsabilidad del personaje es obscena al hacerse eco de una patraña de la inefable oposición venezolana y comprometerse con una iniciativa, sin existir investigación ni recabar información sobre tan delicado tema. Por lo cual el gobernante galo expone una relación histórica entre las dos naciones…

-La ridiculez de un Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio se desplomó. Desaparece del escenario con mucha pena y ninguna gloria. Otro fracaso de la oposición y una prueba más de que el sector actúa en función del odio, motivado por la basura crematística…

-El gobierno de Panamá creó el Centro Interagencial de Operaciones C5I bajo un acuerdo de cooperación con los gobiernos de EEUU, Canadá, Gran Bretaña e Israel, y suscribió un contrato con la General DynamicsMissión Sysyems para desarrollar plataforma tecnológica y equipamiento de Operaciones de Seguridad y Emergencias, Comando, Control, etc. El Centro lo integran cuatro estamentos de seguridad y las agencias de respuesta a emergencias de Estados que forman parte de la Fuerza de Tareas Conjunta…

-Textos filtrados del Comando Sur de EEUU, con fecha 23/02/18, revelaron un plan invasor a Venezuela. En el documento, titulado MASTERSTROKE (Plan Maestro), se indica que cuenta con la colaboración de los países aliados, entre ellos Colombia, Guyana, Panamá. El propósito para EEUU consiste en obtener apoyo y cooperación de las autoridades aliadas para el derrocamiento de Maduro…

-Colombia exige respeto a Venezuela por su presidente Iván Duque, igual nosotros por Nicolás Maduro.

José Vicente Rangel