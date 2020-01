José Brito denunció ante el TSJ su expulsión de Primero Justicia

El diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN) José Brito, denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la expulsión de su persona y de miembros de la directiva del parlamento, Conrado Pérez y Luis Parra, por parte de la dirigencia del partido Primero Justicia, sin sustento, ni justificación.

«Hemos acudido ante la Sala Constitucional del TSJ para solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes de PJ, en virtud de que de forma violenta, ilegal e inconstitucional fuimos expulsados de esta organización, sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal que se constituyera y una investigación. Se nos violó el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de la inocencia», dijo Brito a las afueras del TSJ en declaraciones a la prensa.

Explicó que acudió al TSJ a introducir un documento en el que solicitan que se revierta su expulsión de la tolda amarilla y se obligue al partido a renovar sus autoridades, a través de elecciones internas «transparentes», ya que la actual directiva del partido «se puso de espalda al país, se puso del lado de los que no les importa Venezuela. Esta organización PJ no puede hablar de democracia si no tiene democracia interna», sentenció.

Aseguró que la militancia que lo acompaña no serán los sepultureros de PJ, sino los que saquen al partido adelante, por ello, aseguró que dieron este paso de denunciar ante el TSJ las irregularidades del partido «con conciencia clara y liviana, que aquí muera lo que tenga que morir y nazca lo que tenga que nacer».

«No aceptamos el chantaje de un lado o del otro, el detalle es que nosotros no somos chantajeables, de denunciantes pasamos a denunciados, quisieron callar esta rebelión y prendieron una llama del cambio. Yo no sabía que las sanciones eran para callar a la disidencia», agregó el diputado, en referencia a las sanciones del gobierno estadounidense en contra de su persona y de la directiva del Parlamento.

Al ser cuestionado sobre el acta del quórum de la sesión del 5 de enero, acusó al diputado Stalin González de robársela, y agregó que «a confesión de partes relevo de pruebas».

«San Julio Borges cree que estamos en los tiempos de inquisición. Pretendieron dañarnos en lo moral, porque ellos pretendían que quebraban la rebelión. Debe haber una legítima defensa y la presunción de la inocencia», enfatizó.