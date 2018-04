Jorge Rodríguez: Con la unidad se proyectará nuestra batalla

Andrea Rausseo.- Este martes se llevó a cabo la juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar, con el propósito de definir la maquinaria electoral que puede dar impulso a la victoria del candidato presidencial Nicolás Maduro.

El jefe de campaña, Jorge Rodríguez, pidió al pueblo sucrense que se despliegue una maquinaria por cada partido, donde cada militante se encargue de llevar a otras personas a votar en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de mayo, “Quiero pedir que se despliegue la mayor maquinaria en Sucre, la maquinaria 4×4, 5×5, de los Clap, Ubch”, y que de esa forma “lograremos la meta de Chávez de 10 millones de votos” instó el dirigente político.

Rodríguez manifestó que “no podemos descansar hasta alcanzada la victoria”, agregó que “a Nicolás Maduro Moros no le han dado ni un minuto de paz los enemigos de la patria” argumentando que el sector de la derecha venezolana se ha encargado de implementar una guerra económica y un bloqueo en el país durante los últimos años.

“Cada voto será una forma de decirles aquí no te metes gringo, aquí no te metes Rajoy, aquí no te metes Santos”, expresó el jefe de campaña mientras proclamaba “unidad dentro de la diversidad, unidad entre todos los partidos” porque “con la unidad se proyectará nuestra batalla”.

La actividad se realizó en el estado Sucre, desde la Plaza Simón Bolívar de Cumaná.