Jefe de Estado llama a la justicia venezolana a tomar acciones en el caso de Juan Guaidó

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la justicia venezolana a tomar acciones en el caso del diputado Juan Guaidó, quien salió ilegalmente del país.

«Allá se fue a Colombia a conspirar en contra de Venezuela, y yo espero que la justicia venezolana actue como tiene que actuar porque desde Colombia se fue más allá a reunirse con la mata de la injerencia en contra de Venezuela», acotó el primer mandatario nacional desde la marcha antiimperialista que llegó este jueves a Miraflores.

«Yo aspiro que la justicia de Venezuela esté haciendo seguimiento de todos los llamados de intervención militar y sanciones para que se tomen las decisiones que hay que tomar, para hacer justicia, aspiro como Jefe de Estado que así sea”, reiteró.

Refirió que el diputado de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó es un corrupto que no fue elegido por el pueblo venezolano, que no tiene nada que celebrar porque no tiene pueblo que no acompañe.

“Lo único que puede celebrar la oposición extremista es la corrupción y que se han enriquecido todos sus jefes a costa de Venezuela. Lo único que pueden mostrar al mundo son sus peleas, sus divisiones, su falta de liderazgo”

Agregó que en la Casa Blanca ya se habla de la corruptela que rodea a Juan Guaidó, «son mas de 500 millones de dolares que se robaron en 2019, no podemos permitir que esa corruptela podrida vuelva a Miraflores más nunca porque ellos son los herederos de la República podrida», dijo Maduro.