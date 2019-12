Jefe de Estado avaló propuesta de formar consenso para un nuevo CNE

El jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, avaló la propuesta de formar un nuevo consenso con constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Como Jefe de Estado estoy totalmente de acuerdo en que la Mesa Nacional de Diálogo y la comisión preliminar de la Asamblea Nacional en desacato, toda la oposición y todo el bolivarianismo, saquemos una fórmula de consenso para un nuevo Consejo Nacional Electoral”, precisó el Presidente.

«¡Democracia, diálogo, acuerdos!”, afirmó durante la sesión especial de la ANC en conmemoración a los 20 años de la Carta Magna que se llevó a cabo en el salón Elíptico del Palacio Legislativo donde pidió a los constituyentes “vigilar el consenso”.

El Presidente llamó a los partidos a prepararse porque “más temprano que tarde” habrá elecciones legislativas. “El próximo año tendremos la oportunidad, más del 65% de la población quiere una nueva AN”, dijo.

Aseguró que nadie puede disolver a la ANC, “solo ésta puede disolver cualquier poder constituido en el país” e informó que ésta sesionará hasta el mes de diciembre del año 2020.. Advirtió que “no nos temblará el pulso para actuar donde tengamos que actuar…Hay un pacto de cohabitación con el Parlamento actual… yo diría que hay un pacto para respetar el Poder Legislativo en la medida en que respete la Constitución y no se coman la luz”, afirmó.

Recomendó el Jefe de Estado que las elecciones legislativas no tienen que hacerse un día domingo. “Cuando la ANC convoque a la elección de la AN puede ser cualquier día del 2020, no tiene que ser domingo, en diálogo nacional”.

Con Información de Prensa Presidencial