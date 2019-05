Istúriz: La ANC no tiene edad ni tiempo y podrá continuar después del 2020

“Para que no se desesperen y crean que será eterna, decimos que la Constituyente estará al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, pero eso no quiere decir que cesará en 2020. Si nosotros no hemos transformado el Estado y no hemos aprobado una nueva legislación y la nueva constitución, debemos seguir con la Constituyente después del 2020. Eso lo tenemos bien claro”.

Así lo afirmó el Constituyente Aristóbulo Istúriz al tomar la palabra durante el debate que aprobó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida el 30 de julio de 2017.

“La Constituyente tiene funciones específicas, la Constituyente no tiene edad. Vamos hasta el 31 de diciembre de 2020, al menos, pero la Constituyente no se hace por tiempo sino por tareas, misiones. ¿Y cuándo termina la Constituyente?, cuando alcance la misión”, explicó.

Dijo también que el resultado es una Constitución programática, política, con la que se puede construir el país que está proyectado en sus páginas y eso no se hace en un día.