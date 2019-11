Henri Falcón: La oposición venezolana es clasista

El exgobernador del estado Lara y dirigente político opositor, Henri Falcón, aseguró este miércoles que la oposición venezolana ha fracasado porque no tiene visión política clara, “son unos políticos clasistas, divididos que no saben trabajar en conjunto y por eso no ha habido buenos resultados”.

Durante una entrevista en el programa televisivo Vladimir a la 1, el presidente del partido opositor Avanzada Progresista aseguró que hay políticos que no saben lo que es un barrio y por eso no conocen la necesidad de la gente. “Espero no ofender a nadie, pero el cese a la usurpación es pura paja, esa es la verdad”, dijo el también excandidato presidencial.

Referente a su trabajo como político, dijo, “más allá de una oposición extremista radical, aquí hay una oposición democrática que cree en la solución negociada y pacífica. La unidad debe ser una unidad superior”, dijo.

Explicó que la nueva designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que ser transparente y responsable, “tiene que ser para elecciones parlamentarias, y presidenciales para el referéndum revocatorio, en caso de haberlo”.