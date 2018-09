Héctor Rodríguez: Miranda tiene potencial para exportar

Karla Ron.- En el estado Miranda se produce cacao y flores, así como también se encuentran industrias de manufactura y productos textiles, potencialidades que actualmente está aprovechando el gobierno regional para impulsar el motor exportador y contribuir con la economía del país.

Así lo aseguró en entrevista a ÚN el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez.

“No tenemos un estado petrolero, pero Miranda tiene potencialidades para exportar que estamos aprovechando”, afirmó.

Explicó que realizan planes económicos en cada una de las subregiones que conforman la entidad, de acuerdo a sus niveles de producción.

¿Cuáles programas están ejecutando en el eje de Barlovento?

Barlovento tiene potencialidad para el pescado, el cacao y el turismo. En la zona hemos lanzado el Plan Cacao que tiene cuatro niveles. El primero es atender el productor y elevar la producción en cantidad y calidad. También trabajamos en la comercialización, donde creamos la Corporación de Cacao para que le compren a un precio justo a los productores, además estamos atacando las bandas paramilitares que están traficando con el producto y fueron desplanzando a los productores de su fincas. El programa contempla el impulso de la industrialización, es decir, transformar el cacao en polvo, manteca, licor o chocolate y lo que sobre de ahí exportarlo en granos. Asimismo contamos en la subregión con el Plan Pescado. donde estamos organizando a los pescadores y el 75% de la producción la estamos colocando en el mercado nacional y el 25% en la exportación que son las especies que menos se consumen internamente como tajalí y el cangrejo.

¿Tienen algún proyecto en el área de turismo?

En materia turística en Barlovento ejecutamos la recuperación de la autopista y efectuamos patrullajes constantes. Esto junto a la baja en los índices de inseguridad, han sido la clave para que la gente vuelva a la zona, pero también tenemos grandes proyectos estructurantes. Estamos en la fase legal de la activación del aeropuerto, el puerto y la activación de 18 kilómetros de la autopista costanera que va a conectar a Higuerote con Río Chico, y en torno a ella tenemos planteado activar una red hotelera que estamos negociando con varias cadenas. Nosotros encontramos el 10% de la capacidad hotelera en la región y estamos ahorita en 75%.

¿Qué plan tienen para los Altos Mirandinos?

Tenemos un plan especial que lo hemos llamado el Plan Flores, que agrupa 42 productores privados de flores de los municipios Guaicaipuro y Los Salias. Ya llevamos cuatro exportaciones. Estamos exportando 20 mil tallos mensuales de la especie Anturiuys, un tipo de cala que es muy solicitada a nivel internacional. Ahorita estamos coordinando un crédito en divisas de un millón de dólares para subir la exportación a 170 mil tallos mensuales.

En cuanto a la zona de Guarenas y Guatire, ¿qué trabajos están realizando?

Tenemos la Zona Económica Especial. Son 630 empresas que están ubicadas en cerca de 500 kilómetros cuadrados. Hay empresas de plásticos, farmacéuticas, imprentas, textiles y metalmecánicas. Son empresas que usan materia prima que no se producen en Venezuela. Pedían divisa petrolera, adquirían la materia prima y la transformaban, pero al Pdvsa no generar divisas ellas se vinieron abajo, no exportan ni producen, están al 10 al 15% de su capacidad productiva. La meta es ponerlas en su máxima capacidad, además de generar empleo resolvemos gran parte del mercado nacional. Esas 14 empresas farmacéuticas tiene capacidad de generar el 70% de medicinas que necesita Venezuela. El Presidente nos aprobó 20 millones de petros y en Octubre tenemos una gira con esos empresarios a Turquía, China y Rusia para evaluar mercado de materia prima y reactivar toda esa industria.

¿En qué invierten las divisas generadas por la exportación?

En el Plan Cacao del eje Barlovento llevamos cinco exportaciones. De ahí es que estamos sacando divisas para la compra de patrullas y efectuar el trabajo de reparación en las escuelas de Miranda. Lo mismo estamos haciendo con los ingresos que se obtienen de las flores.

Mandatario afirmó que la solución al problema económico es producir en Venezuela.