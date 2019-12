Héctor Rodríguez: En un año Guaidó destrozó a la oposición

El gobernador del estado Miranda, Héctor Ródriguez, aseguró este jueves que Juan Guaidó ha destrozado a la oposición en un año. “Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que mantengan a Juan Guaidó como su líder, porque él en un año, ha destrozado la oposición”, dijo el gobernador de Miranda este jueves.

En una entrevista televisiva aseguró que el conflicto de corrupción en la Asamblea Nacional (AN) en desacato, “parece ser que el dinero que se recogió en el concierto no se vio en Venezuela. 70 diputados de la oposición hicieron una carta pidiéndole a Juan Guaidó que rinda cuentas del dinero del concierto… La Asamblea Nacional no reconoce a ninguno de los otros poderes públicos, no reconoce a los gobernadores ni alcaldes, tienen un conflicto de corrupción entre ellos mismos; la conclusión: la AN es el problema”, dijo Rodríguez.

Refirió que América Latina “está creciendo una fuerza. Yo quisiera un gran frente de derecha, izquierda y de centro en contra del fascismo, no lo podemos permitir. Lo que tenemos que estar de acuerdo todos es que el fascismo no puede seguir creciendo en América Latina”.