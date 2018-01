María Cordero.- El tema principal en lo que va de año ha sido el proceso de diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana entre el Gobierno nacional y la oposición venezolana, luego de cuatro reuniones, que comenzaron en diciembre de 2017, este jueves nuevamente se reúnen ambas delegaciones en lo que podría significar la firma de posibles acuerdos.

La reunión previa que se realizó el pasado 11 de enero, la cual no contó con la presencia de los cancilleres de los países acompañantes, comenzó con una demora de seis horas por la falta de integrantes de las delegaciones; el 12 de enero se realizó lo que realmente fue la reunión para debatir los puntos en la agenda con el acompañamiento internacional, encuentro que encabezó el presidente del país caribeño, Danilo Medina.

El diálogo tuvo que extenderse un día más, hasta el sábado 13, allí nuevamente en una reunión a puertas cerradas se conversó sobre los seis puntos que han sido la base principal de los encuentros, pero al igual que en las pasadas reuniones, no se pudo concretar un convenio y se realizó una nueva extensión para este jueves.

Tal como lo indicó el presidente Medina no se podía hablar aún de un acuerdo, ya que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, por lo que ambas partes esperan poder concluir hoy el ciclo de negociaciones y dar por concluido el diálogo con términos satisfactorios para ambas partes y que traigan soluciones, económicas, políticas y sociales a Venezuela.

Desde el comienzo el proceso de negociación ha centrado la mirada del mundo en lo que se logre o no en República Dominicana.

La MUD difundió recientemente un comunicado en el cual indicaban su completa disposición de seguir con el proceso y mantenerse firmes con los puntos planteados desde un principio, pese a las últimas declaraciones de la contraparte.

A juicio de la delegación del Gobierno, luego de esta reunión concluirá todo y habrá satisfacción en ambas partes.

Poder político

El constituyente Néstor Francia realiza un análisis de la Mesa de Diálogo en el que manifiesta que no se pueden negar las grandes dificultades que hacen más lento el proceso, indicando que las trancas sí existen y en su mayoría se basan en el poder político. “Son unos nudos bien entrabados que difícilmente se podrán desanudar, aquellos que tienen que ver directamente con el tema del poder político”.

Los temas principales y que generan mayor revuelo son el cambio en la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE), aspecto sobre el cual el constituyente Diosdado Cabello ya expresó que no se modificaría. “Aquí va a haber elecciones presidenciales con el mismo CNE, aquí no vamos a cambiar, aquí no se va a cambiar nada”; y el posible nombramiento de una nueva presidenta del ente electoral por la posible salida de Tibisay Lucena debido a problemas de salud.

Además, está el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el de la Asamblea Nacional (AN) que se encuentra en “desacato”.

Igualmente, el Gobierno reclama la necesidad de que la oposición favorezca el levantamiento de las sanciones que otros países han dictado sobre algunos funcionarios del Ejecutivo nacional.