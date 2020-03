Gobierno llama a despolitizar tema de la pandemia del covid-19

Este jueves el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, instó este jueves a los diversos sectores políticos del país a despolitizar el tema de la pandemia del coronavirus covid-19 que ya afecta a 207.855 personas en 166 naciones, la cual ha cobrado la vida de 8.648 personas.

“El presidente Maduro lo ha dicho, no politicemos la atención de la pandemia por covid-19. Esto no es un asunto de chavistas y opositores, no es un asunto de esta tolda política y de esta otra, opinas de una manera o de la otra. Este es un asunto que nos concierne a todos, todos debemos arrimar el hombro, a este virus lo mata la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, la disciplina, sino el riesgo es muy alto”, expresó.

#EnVivo 📹 | “Esto no es un asunto de chavistas u opositores, este no es un asunto de una tolda política u otra, es un asunto que nos concierne a todos y a todas”, acotó el vicepresidente sectorial @jorgerpsuv pic.twitter.com/hHIp62s2Sc — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 19, 2020

Rodríguez exhortó a la derecha a sumar esfuerzos para contener la pandemia y a no jugar con la salud de la población, así como dejar de crear falsas informaciones que también generan costos materiales en circunstancias sanitarias complejas.

Matrices contra la cooperación con Cuba

El ministro Rodríguez desestimó las opiniones de supuestos expertos sobre la efectividad del Interferón ALFA – 2B creado por médicos cubanos, y dijo que el mismo está incluido en el protocolo de tratamiento del covid-19 en el Hospital General Massachusetts de Estados Unidos.

“Escuchábamos ayer a unos supuestos médicos de una supuesta comisión diciendo que el Interferón, junto a unos señores de una supuesta cámara farmacéutica, que no sirve, no funciona, por la única razón de que fue descubierta e inventada por un eminente medico cubano y producida en nuestra hermana Cuba”, señaló.

Agregó que Venezuela ya cuenta con unidades de este fármaco para tratar los casos que se registren de esta pandemia. / AVN.

