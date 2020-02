Frases | Maduro resaltó unión Civico-Militar a 28 años del 4F

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó junto al pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en perfecta unión Cívico-Militar en los actos conmemorativos de los 28 años de la Rebelión Militar del 4F, que lideró el Comandante Hugo Chávez y del Día de la Dignidad Nacional.

El dignatario marchó desde tempranas horas de la mañana por toda la avenida Sucre de Caracas, partiendo desde la Plaza O’Leary hasta llegar al Cuartel de la Montaña, ubicado en la populosa parroquia del 23 de Enero, desde allí se dirigió al pueblo expresando distintas directrices para fortalecer la defensa de la patria y a la Revolución Bolivariana.

A continuación, las frases más importantes del Jefe de Estado durante su alocución:

📌28 años después, Chávez vive y la patria sigue.

📌Venimos al Cuartel de la Montaña, donde estuvo y está todavía el Comando Central de la Operación Zamora, para liberar a Venezuela.

📌Este Cuartel, de más de 100 años, construido por Cipriano Castro, el General valiente y patriota, en la parroquia 23 de enero.

📌Debemos nosotros conmemorar en Unión Cívico-Militar, lo que fue para este tiempo y era histórica, el grito rebelde del 4 de febrero.

📌El 4 de febrero de 1992 fue un grito que marcó la historia.

📌 Habíamos visto dos siglos de traiciones, de saqueo a nuestras riquezas, de opresión a nuestro pueblo.

📌 Traiciones a Bolívar, Zamora, Cipriano Castro, Isaías Medina Angarita, la traición del 23 de enero y del puntofijismo.

📌Debemos conocer el balance que nuestro comandante Chávez hizo de toda esa época, debemos estudiarlo en las universidades, liceos, academias militares, fábricas.

📌La dignidad originaria de hace 28 años hizo surgir como una llama sagrada la luz de consciencia nacional. Hoy es día de la dignidad.

📌El 4 de febrero fue un grito de independencia nacional, de soberanía, dignidad y rebeldía, de los humildes, explotados y humillados de siempre.

📌Fue una rebeldía, una rebelión, hoy lo podemos decir, la primera rebelión en el mundo contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), neoliberalismo, el imperialismo.

📌Aquí hubo dignidad y honor militar, se plantó la bandera de Bolívar.

📌El 4 de febrero marcó el renacimiento, la resurrección de Bolívar, de su imagen, pensamiento, proyecto, de su fuerza, de su rostro.

📌Perseguían a quienes pintarán un mural con la cara de Bolívar y pusieran un pensamiento.

📌Recuerdo mucho el pensamiento que se hizo viral en los muros, en las calles, aquel pensamiento de Bolívar: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria”.

📌Fue un gran acto de rebeldía que impactó al mundo, contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), contra los paquetes económicos del neoliberalismo.

📌Tenemos que estudiar la historia viva y el 4 de febrero, como el 19 de abril en su tiempo marcó la época histórica y partió la historia en dos.

📌El 4 de febrero empezó la nueva historia de construcción de una nueva patria, ahora libre, independiente, soberana, democrática.

📌El Comandante Chávez le llevó a reflexiones profundas, todo lo vivido y acontecido.

📌 Nos dijo muchachos, muchachas, tenemos que buscar el camino pacífico democrático, como único camino.

📌El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, se lanzó a las calles a hablar de Bolívar, de Constituyente, de patria, futuro, a hablar del siglo XXI, cuando ya terminaba el siglo pasado.

📌Al barco gringo que pretendía ingresar a nuestro mar le decimos “Barco gringo fuera de aquí”, paz, soberanía e independencia.

📌Con serenidad, nervios de acero, máxima consciencia y máximo cumplimiento del deber, máxima movilización.

📌Así hemos hecho, ejercer la soberanía e independencia, defender la paz a cada milímetro.

📌Yo he denunciado alerta, hay un grupo de mercenarios, financiado y entrenado por Iván Duque en Colombia.

📌 Estos mercenarios han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares a Venezuela.

📌En Venezuela queremos paz, no el terrorismo de Iván Duque.

📌Independencia, paz y dignidad, para continuar este camino, de levantar la patria, que es difícil, ¿quién dijo que iba a ser fácil?

📌Hay muchas dificultades creadas por la agresión, la persecución económica y las dificultades.

📌La estamos enfrentando, protegiendo la educación del pueblo, la salud del pueblo, construyendo viviendas para el pueblo, la cultura del pueblo, el trabajo.

📌Defendemos el ingreso día por día en guerra económica permanente, defendiendo a los pensionados y pensionadas.

📌Defendemos el derecho al trabajo, a nuestro pueblo con el Movimiento Somos Venezuela.

📌En estos días dije una frase y la rectifico, por culpa de mucho burócrata, por culpa de mucho minimalistas que hay por ahí, infiltrados en cargos claves.

📌Por culpa del burócrata corrupto se crean problemas que luego detectamos y resolvemos, a ellos no le duele la patria.

📌Hay muchos problemas que son culpa de Trump y de su política imperialista.

📌Pero hay muchos que no son culpa de Trump, que son culpa nuestra y tenemos que resolverlos nosotros mismos con esfuerzo, sacrificio, inteligencia y visión del futuro, con capacidad del gobierno.

📌Este año 2020 yo vengo pidiendo grandes cambios dentro del Gobierno, pidiendo grandes cambios dentro de los Poderes Públicos.

📌Juro ante ustedes hoy 4 de febrero que voy a hacer mi mayor esfuerzo como presidente de la República, como militante revolucionario, como Comandante en Jefe, para dar los cambios que necesita el país.

📌Daré el ejemplo en los cambios que necesita el país y ponerme al frente de las grandes rectificaciones, que este país está exigiendo desde su conciencia rebelde y conciencia crítica.

📌Pido el apoyo de todo el equipo, de los líderes, las lideresas, pido la opinión crítica del pueblo.

📌En estos días me vieron que pasé por el 23 de Enero y por Catia y yo creía que estaba en Bagdad.

📌 Me dije, ¿será que me vine en un avión dormido y no me di cuenta?, afortunadamente, Darío Vivas salió a la calle y está tapando los huecos.

📌No quiero un Poder Popular dormido, sino con capacidad de crítica y capacidad de trabajo y hacer, un Poder Popular de verdad, poderoso, construyendo.

📌Vamos a ponernos todos en modo de rectificación, en modo de cambio, en modo de transformación revolucionaria a nuestra patria.

📌Las cosas tienen que hacerse bien, con amor, hay que hacer las cosas bien, dedicarse por entero porque esta patria nos pertenece a todos y a todas.

📌Si la hemos defendido de las amenazas gringas, del terrorismo colombiano, tenemos que construirla entre todos y todas.

📌Con una mano defender nuestra patria y con la otra construir, trabajar, atender los problemas, el peor problema que tenemos es el que no se atiende.

📌Se ha elaborado una reforma profunda de lo que era la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.

📌Hoy le estamos dando el rango más alto que pueda tener una ley, solo una Asamblea Constituyente se lo puede dar.

📌Hoy pasa la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de Ley Orgánica, a Ley Constitucional, debidamente aprobada y debatida.

📌Esta ley constitucional cuenta con 7 títulos, 23 capítulos, 30 secciones, 190 artículos.

📌La antigua ley tenía 172 artículos, se trabajaron varios ejes muy importantes, que nuestro pueblo debe saber.

📌El eje del fortalecimiento del carácter popular y la Unión Cívico-Militar.

📌El eje del fortalecimiento del sistema defensivo territorial.

📌El sistema defensivo territorial de las regiones de defensa integral, las zonas de defensa integral y las áreas de defensa integral.

📌Se incorpora como componente especial la Milicia Nacional Bolivariana, como parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se plasmó como ley constitucional.

📌Esta ley ha llegado en el momento preciso, de la batalla por nuestra patria, es una ley para ejercer la independencia y la soberanía, para garantizar la integridad territorial.

📌El primer escenario para su aplicación serán los primeros ejercicios militares 2020, 15 y 16 de febrero, serán las primeras prácticas de la ley Constitucional con los ejercicios “Escudo Bolivariano”.

📌Tenemos que avanzar en práctica, en ofensiva, visualizar, batalla permanente, la defensa de todas las ciudades.

📌Se tiene que mover la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, con toda su capacidad operacional, sistema de armas y la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial, integrado, unido y desplegado.

📌Tomemos fuerza y cumplamos el juramento que hemos hecho con ese gigante que hace 28 años sacrifico su vida.

📌El 4 de febrero Chávez dio el grito de rebeldía que el pueblo esperaba durante 2 siglos.

📌En nuestras manos la Patria, la República, la Revolución jamás se perderá, que viva el 4 de febrero de 1992.