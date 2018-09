FOTOS | Plan Vuelta a la Patria trae a 93 venezolanos de Perú

ÚN.- Un nuevo grupo de 93 venezolanos arribó este martes al país provenientes de Perú como parte del plan “Vuelta a la patria”, entre ellos 71 adultos y 22 niños, niñas y adolescentes.

Este es el cuarto grupo de repatriados proveniente de Perú , muchos realizaron sus denuncias y manifestaron ser victimas de maltrato, explotación laboral, xenofobia y acoso sexual.

Uno de los 93 venezolanos contó que “decidió regresar porque hay mucha xenofobia en Perú”.

De los 93 repatriados de Perú, se presentaron 33 casos que necesitan ayuda medica hospitalaria y dos que requieren ser atendidos de forma inmediata.

La cancillería publicó mensajes que ofrecieron algunos de los repatriados como la señora María Chirinos, quien indicó que vio fallecer a su hijo Jonathan López, producto de una pulmonía por la falta de atención medica y el alto costo de los medicamentos.

“El dinero ganado no alcanzaba para comprar los medicamentos o costear una clínica, uno no puede venir pensando que el dinero alcanza y que no va pasar una emergencia, todo aquí es privado y costoso”, aseveró la señora Chirinos.

El plan Vuelta a la Patria ya ha retornado a cientos de venezolanos que se encontraban en diversos países de latinoamerica, quienes solicitaron volver a su país debido a que la situación no fue como esperaban.