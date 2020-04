Fiscalía rastrea a “directivos” de Monómeros

El Ministerio Público tiene abierta una averiguación contra las 17 personas que fueron designadas hace un año por el diputado Juan Guaidó (Voluntad Popular) como directivos de Monómeros, la petroquímica venezolana asentada en Barranquilla, Colombia, según fuentes judiciales.

Publicidad

En razón de esa investigación, la Fiscalía giró instrucciones a los organismos de seguridad para precisar la ubicación de las 17 personas, cuya designación en Monómeros fue declarada nula por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia 0149 del 11 de abril de 2019.

En esa decisión, los magistrados exhortaron a la Sala Penal iniciar a la brevedad posible los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos nombrados, que se encuentren fuera del mismo, a los fines de su enjuiciamiento penal, con la actuación del Ministerio Público. Para materializar ese mandato, la Fiscalía debe solicitar la orden de aprehensión de las 17 personas implicadas en la directiva de Monómeros y posteriormente averiguar en qué país se encuentran. Después, solicitar de manera individual la extradición de cada uno, explicó una fuente del alto tribunal del país.

Antecedentes. El 19 de marzo de 2019, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo respaldando los 17 nombres propuestos por Guaidó para posesionarse de Monómeros. El 2 de abril de ese año, el ministro de Energía y Petróleo, Manuel Quevedo, solicitó a la Sala Constitucional, la nulidad de tales designaciones. El 11 de abril de 2019 la Sala Constitucional emitió una sentencia anulando los nombramientos de Guaidó, porque la AN incurre “en nuevo y más grave desacato” con la clara intención “de mantenerse en franco choque con la Constitución”.

En esa ocasión, los magistrados señalaron que la junta directiva de la AN “tiene intenciones golpistas, pues en similares circunstancias a las consideradas en el documento contentivo del Golpe de Estado ocurrido el 12 de abril de 2002, en esta oportunidad asalta a Pequiven y a sus empresas filiales, bajo argumentos falaces, incongruentes y abiertamente reñidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

La Sala también acordó para las 17 personas investigadas, la prohibición de salida del país, así como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, entre otras medidas.

Piden la intervención. Recientemente el senador colombiano José David Name, del partido del ex presidente Álvaro Uribe, pidió intervenir Monómeros “por el mal manejo de Guaidó” en esa empresa. El año pasado, el ex presidente de Pdvsa, Humberto Calderón Berti, denunció hechos de corrupción en Monómeros. Criticó los frecuentes cambios en la directiva de la petroquímica, lo cual enviaba “una pésima señal”.

La Comisión de Gestión de Activos de la AN también alertó sobre malversación de fondos desde la empresa Monómeros con el otorgamiento de contratos sin licitación. De ejemplo colocaron el contrato de 320 mil dólares mensuales para alquiler de aviones.

Por su parte el ministro Quevedo declaró que, en 2018, Monómeros producía 860 toneladas de fertilizantes, y en 2019, después que Guiadó nombró una directiva, la empresa bajó 22% de su capacidad operativa, es decir, llegando a producir 176 toneladas de fertilizantes.

La Sala declaró que cualquier actuación en nombre y representación de las empresas Petroquímica de Venezuela y sus filiales, asi como Monómeros Colombo Venezolanos, que no sea realizada por la única representación válida de éstas, «no compromete los intereses del Estado venezolano». Esta última frase aparece en la sentencia en mayúsculas y resaltada en negritas.

Éstos son

Miembros principales de Monómeros designados por Guaidó:

María Eugenia Noroño Torres, pasaporte N° 146628836.

Oscar José D’ Jesús Darnoutt, pasaporte 147357300.

Gerson Alexis Montañez Ochoa, pasaporte N° 089281206.

Gisela Carolina López Díaz, pasaporte N° 139913321.

Fidel Ernesto Zapata García, pasaporte N° 071408558.

Como miembros suplentes:

Eli Antonio Guerrero Zambrano, pasaporte N° 146766901.

Belkys Mónica Morantes Delgado, pasaporte N° 130530327.

Juan Carlos Molina Torres, pasaporte N° 142777516.

Zeury del Valle Borges Meza, pasaporte N° 082831785.

Edison Antonio Parra Fuenmayor, pasaporte N° 082583914.

Asimismo, el Comité Ejecutivo de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., quedó conformado por:

Como miembros principales:

María Eugenia Noroño Torres, pasaporte N° 146628836.

Oscar José D’ Jesús Darnoutt, pasaporte 147357300.

Gisela Carolina López Díaz, pasaporte N° 139913321.

Como miembros suplentes:

Gerson Alexis Montañez Ochoa, pasaporte N° 089281206.

Fidel Ernesto Zapata García, pasaporte N° 071408558.

Edison Antonio Parra Fuenmayor, pasaporte N° 082583914.

Actual directiva de Monómeros designados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y que el TSJ considera como válidos.

María Eugenia Noroño Torres, presidenta.

Oscar José D’ Jesús Darnoutt, vicepresidente.

Gisela Carolina López Díaz, Directora de Comercialización.

Edinson Antonio Parra Fuenmayor, Director de Operaciones.

Eli Antonio Guerrero Zambrano; Director de Gestión Humana.

Luis Enrique Molina Duque, Director de Planificación y Gestión.

Juan Carlos Molina Torres, Director de Seguridad.

Gerson Alexis Montañez Ochoa, Director de Finanzas.