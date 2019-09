Firmas de jornada No Más Trump serán llevadas a la ONU

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que las 13 millones 287.742 firmas fueron recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump) serán llevadas la próxima semana a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Rodríguez, destacó la participación del pueblo en la recolección de firmas durante la jornada No Más Trump al recibir las cajas contentivas de los cuadernillos con las rúbricas que serán llevados la próxima semana a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

