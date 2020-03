Fermín: AN debe escoger con prontitud a nuevos rectores del CNE

La Mesa de Diálogo Nacional confía en que la Asamblea Nacional escoja con la mayor prontitud a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, con lo cual se ofrecerán garantías a los ciudadanos para los próximos comicios legislativos, señaló Claudio Fermín, presidente de la organización política Soluciones para Venezuela.

Es por ello, que el Comité de Postulaciones Electorales debe actuar «con prontitud y con seriedad» en la selección de los candidatos a rectores principales y suplentes, listado que debe ser discutido en la plenaria de la AN para la escogencia definitiva.

En este sentido, Fermín fue enfático al indicar que la AN presidida por el diputado Luis Parra es la única instancia legislativa que tiene la mayoría calificada para seleccionar al nuevo CNE, porque el año pasado se reincorporó la bancada del Bloque de la Patria, atendiendo la solicitud de la Mesa de Diálogo Nacional.

«La Mesa ha celebrado que los parlamentarios se hayan involucrado en la elección del nuevo CNE. La Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de designar autoridades del CNE, pero no la AN cualquiera, sino la AN que cumpla con los dos tercios (mayoría calificada) y esto se logró con la incorporación de la bancada del Psuv el año pasado, que fue una de las propuestas de la Mesa, porque de lo contrario, no tiene esa atribución», explicó, en entrevista en Globovisión.

Fermín indicó que los distintos sectores de la oposición deben llegar a acuerdos para finalmente escoger al nuevo Poder Electoral. «Si no se sientan los diputados a arreglar sus diferencias (…) se les va a ir el tiempo y no van a designar al CNE», subrayó.

Asimismo, agregó que «las únicas elecciones que vamos a tener este año son las elecciones para escoger a los nuevos diputados de la AN; es importante que la Asamblea Nacional sea un espacio para el reencuentro, sea un espacio plural».