Felipe Mujica: AN debe apostar a la reconciliación de la fuerza democrática en el país

El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica expuso este jueves que a fin de evitar un conflicto que se perfila con características violentas entre dos directivas, la Asamblea Nacional (AN) debe plantear la posibilidad de que el parlamento apueste a la reconciliación de la fuerza democrática en el país.

A través de una entrevista televisiva, aseguró que ambas directivas deben proyectarse con una visión distinta a lo que está pasando en estos momentos “ni Guaidó ni Parra son presidentes de la AN. Lamentablemente en Venezuela en vez de discutir las ideas, empezamos a descalificar, lo peor que le puede pasar al país es que el parlamento quede polarizado”.

El secretario general del MAS aseveró que la nueva junta del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser elegido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya que aunque “la AN diga que ellos lo harán no van a poder. Si no se cambia al CNE va a haber abstención y la abstención le conviene solo al Gobierno”.

Expresó que desde la directiva del partido se le sugirió a Guaidó que convocará una reunión de todo el campo democrático para hacer una estrategia y “él no dio ningún tipo de respuesta, Guaidó no consulta, no se sabe de dónde vienen sus decisiones”.

En este sentido, Felipe Mujica apuntó que desde la muerte de Chávez para acá, el tema del socialismo del siglo XXI ha ido desapareciendo y desde el MAS siempre se ha criticado abiertamente al chavismo es por ello que “esa crítica que le hemos hecho al Gobierno se puede trasladar a Guaidó y su gestión. Hay que evaluar donde estaban colocados el Gobierno y Guaidó el pasado enero y ahorita para no seguir cometiendo los mismos errores”. Reseñó VTV.