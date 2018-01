ÚN.- El expresidente del Gobierno español, Felipe González, pidió este miércoles a la Unión Europea aplicar sanciones individuales a dirigentes venezolanos, aunque no precisó nombres.

González insistió que se “congelen sus fortunas” al margen del diálogo entre el Gobierno y la oposición, pues “no va a haber elecciones limpias” en Venezuela, comentó.

“Maduro no va a entregar el poder y, si hay elecciones, será porque elige al opositor adecuado para enfrentarse a él y no dará garantías para unas elecciones limpias. Olvídense, eso no ocurrirá“, señaló González.

El expresidente del Gobierno español intervino en el Foro de la Nueva Comunicación en España, donde aseveró que el Gobierno venezolano “no habla de democracia”, en la Mesa de Diálogo instalada en República Dominicana, que ha sido también rechazada y “pateada” varias veces por la dirigencia opositora del país suramericano.