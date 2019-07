Fanb reveló pruebas de incursión de avión espía

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) publicó ayer en twitter un video con las pruebas de la segunda incursión de un avión espía norteamericano a la Zona de Información de Vuelo de Maiquetía, el pasado 22 de julio.

Según el audiovisual, la aeronave EP-30 ingresó a las 11:02 am sin ningún tipo de comunicación con los servicios de tránsito aéreo y abandonó la zona a las 13:26 pm “después de realizar varios patrones de vuelo por espacio de dos horas y 25 minutos”.

Aseguró que la aeronave invadió “de forma arrogante nuestro espacio aéreo” luego de la primera incursión registrada el 19 de julio y en la cual fue expulsada por dos aviones Sukhoi de la Fanb. El Ceofanb destacó que nuevamente se están “violando los Tratados Internacionales y legislación aeronáutica” .

El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, indicó en la misma red social que “desde que el imperio paradójicamente nos declaró como una ‘amenaza’ no han cesado las agresiones pues se quitaron la careta: he aquí otra lamentable muestra de que sin disimulo alguno quieren destruir a Venezuela. Nuestra respuesta seguirá siendo la misma, sépanlo: no podrán!”.

Por su parte, el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, dijo que “Los traficantes de la guerra en Washington están desesperados por fabricar un incidente que justifique una agresión militar a Venezuela”. l